Mamá de Kushner: "Ella estaba intoxicada"

Ninón Dávalos de Kushner defendió a su hijo, William Kushner, y aseguró que él no asesinó a Andrea Aramayo, tal y como lo acusa el Ministerio Público. Lamentó que los medios de comunicación hayan servido para presionar a la justicia y que la sociedad haya dictado condena sin que se realice una investigación parcial.



Dávalos aseguró que su familia decidió esperar con prudencia para aparecer ante los medios porque querían "contar con todas las pruebas" para defender a su hijo y demostrar su inocencia.



"Han asegurado, han condenado, han dicho que William Kushner es un asesino y mi hijo no es un asesino. Mi hijo es inocente", dijo Dávalos en entrevista con el programa "No Mentirás" de la red PAT.



La versión de su hijo



La madre de Kushner reveló que su hijo se comunicó con ella minutos después de que se produjera el hecho de sangre que derivaría en la muerte de Andrea Aramayo. Aseguró que lo hizo para pedir el número de su hermano, que es médico, para que puedan ayudar en la atención de su exnovia.



Al día siguiente, Dávalos visitó a su hijo en el hospital (donde lo atendían por una crisis de nervios sufrida tras el accidente y su aprehensión), y éste le contó que aquella madrugada él salió del pub en el que se encontraron para evitar seguir discutiendo con Aramayo.



Según la versión de Kusnher, y la que sostiene la defensa, Andrea resbaló al intentar detener a William a pesar que su automóvil estaba en movimiento. Negó que haya habido atropellamiento.



Grado alcohólico



Según la versión de Ninón Dávalos, uno de los elementos que se debe tomar en cuenta es que Aramayo estaba en mayor estado de ebriedad que su hijo, lo que podría explicar el accidente.



"A él le hacen el examen de alcoholemia y tenía 1.5, y a ella también le hacen el examen y tenía 2.5 grados. Estaba realmente intoxicada, creo yo", dijo Dávalos.



Lo que además cuestiona la defensa de Kushner es que, a pesar de que son varias las instituciones que tienen cámaras de seguridad en la zona, aún no se hayan facilitado estas imágenes hasta la fecha.



Exesposa de Kushner dice que no es violento



La exesposa de William Kushner, Rita Martínez, aseguró que el ahora imputado por feminicidio por la muerte de Andrea Aramayo, nunca ejerció violencia en su contra, además pidió un juicio justo, pero sobre todo solicitó dejar de lado el linchamiento público y mediático que afecta a su familia y sus hijos.



"En los ocho años de relación si él hubiera mostrado agresividad contra mí (…) como psicóloga y trabajadora social (hubiera hecho algo), estoy totalmente en contra de los malos tratos a las mujeres. Pero el linchamiento extremo, no puedo creer que unas mujeres que defienden los derechos de las mujeres me hayan agredido a mí, eso no comprendo", manifestó Martínez en una entrevista en Unitel, citada por la agencia de noticias ANF.