FBI mata a presunto terrorista en Boston

Un hombre vigilado por la Fuerza Conjunta Antiterrorista del Buró Federal de Investigaciones (FBI) murió este martes en Boston (EE.UU.) por los disparos de un agente de esta agencia de inteligencia y un policía de esa ciudad, tras negarse a entregar el cuchillo militar que portaba.



El FBI había estado siguiendo al sospechoso durante tres semanas por supuestos vínculos con el Estado Islámico (EI), al que presuntamente hacía propaganda en internet, según medios locales.



Sin embargo, por el momento, la Policía de Boston se ha negado a explicar por qué la unidad de lucha contra el terrorismo del FBI estaba siguiendo al hombre, tiroteado mortalmente en Roslindale, un barrio de Boston (Massachusetts), y del que tampoco se ha dado a conocer el nombre.



De acuerdo con la Policía local, el suceso se produjo a las 7:00 hora local, cuando el sospechoso se aproximó a una farmacia de la cadena CVS en el barrio de Roslindale.



Los agentes del FBI y de la Policía se acercaron a hablar con él en el aparcamiento de la farmacia y entonces el hombre, de unos 20 años, sacó un cuchillo de estilo militar de color negro para supuestamente agredirles, indicó a medios locales el comisario de la Policía de Boston, William B. Evans.



"Se dio la vuelta y fue hacia los agentes (...). Le dieron varias órdenes para que bajara el cuchillo. Pero siguió acercándose a los agentes", explicó el jefe de la policía local.



Al no obtener respuesta, un agente de la Policía local y otro del FBI dispararon contra el hombre, que fue evacuado al hospital Brigham and Women"s, donde finalmente falleció.



Según los medios locales, las autoridades policiales han inspeccionado un apartamento en el barrio de Roslindale, aunque, por el momento, no han querido dar detalles sobre su supuesta relación con la muerte del sospechoso.