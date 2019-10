Instagram paga 10.000 dólares a un niño por hallar error en su sistema

Un niño finlandés llamado Jani, cuyo apellido quedó en reserva, descubrió un código malicioso que permitía borrar comentarios en la red social de fotografías Instagram, propiedad de Facebook. Como recompensa por identificar el fallo y reportarlo ganó 10.000 dólares.



"Quería ver si la sección de comentarios de Instagram podía soportar código malicioso. No podía", dijo Jani al periódico finlandés Iltalehti, según publica The Guardian.



Facebook informó que el error fue corregido en febrero y en marzo se entregó el dinero a los padres del niño, que por su edad no puede cobrar cheques ni poseer una cuenta en el banco.



Jani, un apasionado por la informática, aprendió a usar códigos y lenguaje de programación en tutoriales de internet, según contó a medios finlandeses.



Según señala El Confidencial, Facebook confirmó la edad del menor y la detección del error. Además superó el récord de edad en reportar un problema de este tipo, el anterior fue un adolescente de 13 años.



El programa de detección de "bugs" de Facebook está en práctica desde 2011 y ha repartido más de 3 millones de dólares a personas que encuentren algún error en sus plataformas.