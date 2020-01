Bolivia cierra el 2016 con un déficit comercial de $us 1.212 millones

Bolivia cerró la gestión 2016 con un saldo comercial negativo de $us 1.212,7 millones, mayor en $us 358 millones al registrado en la gestión 2015, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Las exportaciones del país en 2016 sumaron $us 7.214 millones mientras que las importaciones fueron $us 8.427 millones. En ambos casos los montos son menores a los registrados en 2015.

Bolivia continuó teniendo el mayor déficit con China por $us 1.211 millones, seguido por Chile con $us 259,5 millones, Perú con $us 237 millones, Alemania con $us 116,5 millones y Brasil con $us 107,5 millones, entre los principales.

Respecto al destino de las exportaciones, Brasil continuó siendo el principal socio comercial de Bolivia con $us 1.373,7 millones, pese a que desde 2016 registra déficit comercial con ese país. En segundo lugar está Estados Unidos con $us 1.007,6 millones; Argentina con $us 826,6 millones; Colombia con $us 630,8 millones, entre los principales.

Por categorías económicas, Bolivia registró déficit comercial en bienes de capital ($us 1.816 millones), equipos de transporte, piezas y accesorios ($us 1.434,8 millones) y artículos de consumo ($us 920,7 millones); mientras que muestra superávit en combustibles y lubricantes ($us 1.480 millones), suministros industriales ($us 1.315,6 millones), alimentos y bebidas ($us 180,5 millones), entre los principales.