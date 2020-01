Incineran los restos del cantautor Juan Gabriel

Los restos del cantautor mexicano Juan Gabriel fueron incinerados en Anaheim, California. De acuerdo con la periodista Mara Patricia Castañeda, los restos del “Divo de Juárez” fueron cremados a las 20:45, hora local.



Silvia Urquidi, representante del compositor mexicano, reveló que los restos de Juan Gabriel ya no se encuentran en Los Ángeles, y que el deseo de su familia es el de estar a solas con el cantante.



“La familia quiere estar a solas con él, ellos son los que van a tomar la decisión”, afirmó, en entrevista con Adela Micha.



Aunque el destino final donde serán depositadas sus cenizas aún es desconocido, según el portal LopezDoriga Digital, Uriquidi aseguró que Ciudad Juárez, Parácuaro, Morelia y la Ciudad de México “ya se lo están peleando”, pues todas quieren rendirle un homenaje, pero recordó que Juan Gabriel “siempre dijo que cuando se muriera no quería que su funeral fuera un circo”.



Finalmente, afirmó que los familiares del cantante no han “digerido” su muerte, ya que “hay que recordar que antes de ser un ídolo, era una persona con hijos y familia”.