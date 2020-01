Un albañil cae del quinto piso de un módulo de la Uagrm

Un albañil cayó la mañana de este miércoles desde el quinto piso de la construcción de un módulo de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) y resultó gravemente herido.

“En el lugar se evidenció que un albañil cayó del quinto piso y el mismo no presentaba medidas de seguridad que se requieren para este tipo de trabajos”, dijo César Lazcano, efectivo de la Unidad de Bomberos.

En la misma línea, una testigo del accidente laboral indicó a la televisora Unitel que el albañil no tenía ningún implemento de seguridad y que después de que cayó recién intentaron ponerle algunos elementos como el casco.

"No tenía arnés, no tenía casco, nada de seguridad, pero después de que cayó lo trasladaron a otro sector y recién le pusieron el arnés y querían también ponerle el casco; sin embargo, nosotros gritamos que no le pongan porque estaba ensangrentado en su cabeza", contó.

Por su parte, el bombero señaló que por el momento se conoce que la víctima estaba preparando un andamio y posteriormente habría cedido una de las cuerdas provocando su caída de unos 12 a 15 metros de altura.

Luego, el trabajador fue evacuado en una ambulancia hasta un centro hospitalario cercano con varias fracturas en su cuerpo.