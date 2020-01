Jugadores de Pokémon Go asustan a focas reales

Cientos de jugadores británicos de Pokémon Go han estado hostigando a focas reales mientras cazaban "seels" (de la palabra "seal", foca en inglés), debido a la situación de una "pokeparada" en la ciudad marítima inglesa de Whitley Bay, al noreste del país.



Los animales, que viven en una pequeña isla de la localidad, se lanzan de vuelta al mar ya que se sienten atosigados por el número de visitantes, según informó el ayuntamiento de la región de North Tyneside, por lo que las autoridades han pedido al creador de la app que retire la "pokeparada" de la isla.



Algunos jugadores se han quejado en las redes sociales sobre la suspensión de este punto de encuentro del juego de moda, a lo que un portavoz del gobierno local ha contestado que los profesionales que trabajan en la isla entienden la naturaleza de los mamíferos marinos y están preocupados.



Los expertos aseguran que el número de personas atraídas por esta actividad puede estar influyendo en el comportamiento de las focas que residen en la zona.



"Reconocemos que el fenómeno de Pokémon Go divierte a mucha gente e incrementa el número de personas en ciertas localizaciones pero la isla de St. Mary es un área de belleza natural con una significante fauna", declaró el portavoz.



No obstante, "nuestra prioridad debe ser siempre la seguridad y el bienestar de las focas en la isla y, por lo tanto, creemos que otras ubicaciones serían más adecuadas para establecer "pokeparadas"", adujeron las autoridades.

