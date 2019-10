Evo pide una comisión legislativa para investigar contratos de China CAMC

El presidente Evo Morales pidió la mañana de este jueves, en conferencia de prensa, que se organice una comisión especial con la finalidad de investigar los proyectos adjudicados por la empresa China CAMC y determinar si hubo o no tráfico de influencias.



"Pido mediante el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que organice esta comisión legislativa, si creen que hay tráfico de influencias, que investiguen. No tenemos nada que ocultar", manifestó Morales en conferencia en el Palacio de Gobierno, transmitido por Bolivia TV.



El mandatario invitó a que vengan de cualquier parte del país o el mundo a investigar. "No tenemos nada que ocultar. También nos damos cuenta que las mentiras no duran, y se caen pedazo a pedazo", dijo.



?Ayer, el Presidente solicitó a la Contraloría indagar sobre los contratos que suscribió el Estado con la empresa china CAMC, para establecer si existen irregularidades.



La semana pasada, el periodista Carlos Valverde, denunció que la expareja de Morales, Gabriela Zapata, fue nombrada gerente comercial de la empresa CAMC, compañía que fue favorecida con contratos millonarios con el Estado.