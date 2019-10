Viceministro alemán: "Bolivia es un jaguar a punto de saltar al futuro"

El viceministro federal de Transporte, Construcción y Desarrollo Urbano de Alemania, Rainer Bomba, que visita el país con una delegación de empresarios alemanes para abordar proyectos de infraestructura e inversiones, afirmó el miércoles en Santa Cruz que Bolivia es un "jaguar fuerte" que está listo para saltar al futuro, en alusión a la solidez de su economía y a la potencialidad de sus recursos naturales únicos en Sudamérica.



"Las cifras macroeconómicas se ven bien y a las personas de este país les va mejor. A mí personalmente Bolivia me parece un jaguar fuerte, que está a punto de saltar al futuro", dijo Bomba en una conferencia de prensa conjunta con el presidente Evo Morales, con el que se reunió durante la tarde.



Tren urbano e infraestructura



En la reunión con Morales se abordaron diferentes proyectos, "sobre todo el tema del tren urbano de Santa Cruz y un corredor bioceánico ferrocarrilero", ambos proyectos en los que "el consorcio y la delegación (alemana) tienen mucho interés", explicó Bomba.



A su juicio, el proyecto del tren bioceánico es un proyecto importante, tomando en cuenta que no solamente favorecerá a Bolivia, sino a otros países de la región para transportar sus productos.



"Los especialistas que me acompañan son de Alemania y Suiza y ambas tienen la voluntad de transmitir su conocimiento, su material y su técnica en el marco de los proyectos que hemos abordado", puntualizó.



También se abordaron proyectos de energía renovable, área en la que aseguró Alemania tiene expertos.



Anticipó que en ese tema, se conformarán comisiones y mesas de trabajo.



Visita al Salar



Anunció que en su agenda está prevista una visita al Salar de Uyuni, el desierto de sal más grande del mundo y uno de las mayores reservas de litio, para establecer que proyectos se pueden realizar y abrió la posibilidad de capacitar técnicos bolivianos en ese campo.



"Son muchos temas que hemos tocado y nuevamente quiero agradecerles su recepción no será la última vez, trabajaremos de manera muy intensiva en los próximos días en estos temas", puntualizó.