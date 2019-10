Zapata usaba certificado del hijo para influencias

El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, afirmó que Gabriela Zapata, ex novia de Evo Morales y ex gerente de la empresa China CAMC, usaba el certificado de nacimiento del hijo que tuvo con el presidente para incurrir en tráfico de influencias.



"Lamentablemente alguna gente le creía", dijo la autoridad, según reportan los medios estatales. El documento era mostrado a empresarios privados y hasta ministros, de acuerdo a la información recopilada.



Conoce más: Zapata dice que tiene que luchar por mis hijos



La joven se encuentra detenida preventivamente en la cárcel de Obrajes en la ciudad de La Paz, acusada de los delitos de enriquecimiento ilícito, enriquecimiento de particulares con afectación al Estado y uso indebido de influencias.



Según detalló la radio Patria Nueva, Zapata usaba el certificado como una carta de presentación muy peculiar, y accedía a audiencias y reuniones con empresarios, gerentes de entidades estatales y ministros de Estado.



Lea también: Entregan el certificado de nacimiento del hijo de Evo



Ferreira dijo que el documento era exhibido en innumerables reparticiones estatales para hacer creer que tenía influencias. Señaló que varios privados y ex autoridades estatales reconocieron que Zapata los había contactado y exhibido el documento, para probar que era “la madre del hijo del Presidente” y así concertar reuniones.



Desde la Fiscalía General del Estado se informó que Zapata tuvo más de 40 incursiones a oficinas de la Unidad de Gestión Social, dependencia del ministerio de la Presidencia. Usaba un vehículo de esa instancia y recibía dinero.