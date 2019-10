Twitter lanza 'Moments' y selecciona los contenidos

Twitter anunció hoy la puesta en marcha de Moments, su proyecto editorial de selección de contenidos relevantes para los usuarios, que por el momento sólo está disponible en Estados Unidos.



Moments ofrecerá las historias más destacadas del día en Twitter, seleccionadas por un equipo editorial, con el objetivo de que el usuario no se pierda el contenido más destacado, ya sea relativo a noticias, deportes, entretenimiento o curiosidades.



Los "curadores" bucearán entre los centenares de millones de tuits que se publican a diario para ofrecer paquetes de historias que estarán compuestas de texto, imágenes, vídeos y gifs animados.



Moments aparecerá en una pestaña



"Sabemos que dar con esos momentos que sólo tienen lugar en Twitter puede ser un desafío, especialmente si no sigues determinadas cuentas. Pero ya no tiene por qué serlo. Moments te ayuda a encontrar lo mejor de Twitter con tan sólo pulsar un icono", explica la compañía en su blog oficial.



Moments está disponible en una nueva pestaña de la plataforma, que se suma a otras existentes como las de notificaciones y mensajes directos. Una vez se pulsa, el usuario accede a un resumen de contenidos conformado por titular y descripción.



¿Cómo organizará Twitter tus historias?



El tuitero podrá acceder a cada uno de los momentos que le interesen para conocer en profundidad el contenido seleccionado. Habrá contenidos organizados por su temática: noticias, deportes, entretenimiento y diversión.



Al igual que con los tuits, los momentos podrán retuitearse, compartirse (por mensaje directo o a través de un enlace), marcarse como favoritos y, en el caso de aquellos que tengan relación con un evento que se extiende en el tiempo, seguirse para estar al día de sus actualizaciones.



Te puede interesar: Twitter confirma a Jack Dorsey como su nuevo director general



Aplicado solo para EEUU



La experiencia se ha empezado a desplegar hoy en Estados Unidos y está disponible para web, iOS y Android. Más adelante, llegará a otros territorios, informó Twitter.



Moments ve la luz un día después de que la compañía de "microblogging" hiciera oficial el nombramiento permanente de Jack Dorsey como consejero delegado.



Desafío de Twitter



Entre los objetivos de Dorsey figuran el hacer más sencillo el uso de Twitter y el dar a conocer el valor de la plataforma: hasta la fecha, los inversores han venido criticando que el servicio es poco sugerente y bastante confuso para los nuevos usuarios.



Moments, que es el nombre final del proyecto de edición humana de contenidos que nació bajo la denominación de Project Lighting, contará también con la colaboración de algunos socios que crearán "momentos" a medida.



Es el caso del New York Times, el Washington Post, la NASA, Vogue, Buzzfeed, Mashable, Fox News, Entertainment Weekly, Getty Images, Bleacher Report o la MLB.



Moments (que en español se llamará Momentos) no es el primer intento de la industria tecnológica por entrar en el terreno de la edición de contenidos: Facebook anunció este año Instant Articles, un proyecto para publicar artículos de medios de comunicación directamente dentro de la red social en el que colaboran el New York Times, The Atlantic o The Guardian.

?