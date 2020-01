Evo habla de 10 puntos al mundo para el 'vivir bien'

El presidente Evo Morales recomendó este jueves superar 10 problemas estructurales que tiene el mundo en busca del denominado “Vivir Bien” en un "mundo justo" hasta 2030 en el marco del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible plateados hasta 2031.



Durante su intervención en el foro de Desarrollo Sostenible del Organismo de Naciones Unidas en Nueva York, Morales hizo una detallada exposición sobre su visión de lo que debe ser la sociedad.



1.- Pidió dejar de lado las prácticas de opresión y dominación: "no puede continuar con opresión, dominación y colonialismo sobre la humanidad, ejercidas por potencias haciendo que los pueblos pierdan su identidad", para esto pidió respeto a la identidad, forma de vida, cultura y otros derechos inherentes a los pueblos indígenas, hizo referencia a las determinaciones soberanas de los recursos y riqueza de sus territorios.



2.- También demandó que los pueblos no se sometan al sistema capitalista, al que acusó de ser causante del cambio climático, la mercantilización de la naturaleza, de la vida y del patrimonio común.



3.- Planteó que el actual sistema es responsable de ejercer una dictadura internacional de los mercados, lo que provoca que los pueblos y países en desarrollo se empobrezcan cada vez más. En ese sentido dijo que es necesario "construir economías solidarias y complementarias sin destruir a nuestros vecinos para vivir bien en armonía hermandad y complementariedad".



4.- Dijo que vivimos en un mundo dominado por las máquinas de la "destrucción" mediante el avance tecnológico. En contraposición propuso utilizar la ciencia y el conocimiento como “instrumentos de paz”.



5.- En relación al derecho al acceso al agua, propuesta presentada por su gobierno ante esa organismo multilateral y aceptada en 2010 como un derecho humano, pidió medidas para hacerlo realidad.



6.- Hizo referencia a la situación de los migrantes del mundo, dijo que es urgente acabar con la deportación y la desintegración de miles de familias. “Tenemos que construir la ciudadanía universal, donde las fronteras entre los países no discriminen y marginen a las personas”



"En lugar de destruir un mundo de sobrevivientes tenemos que construir la comunidad mundial del vivir bien", complementó.



7.- Se refirió a la lucha contra el machismo para acabar con las exclusiones, la discriminación y la violencia por razones de género. "Tenemos que construir una sociedad donde las mujeres y los hombres podamos trabajar juntos".



8.- Sostuvo la necesidad de replantear la función de las entidades financieras para que trabajen apegados al respeto de los derechos de los pueblos.



9.- Señaló que las organizaciones y movimientos sociales, deben ser parte de los gobiernos.



10.- Pidió cuidar la madre tierra y el ecosistema para alcanzar el vivir bien, "los bosques, la tierra, los ecosistemas, mares, océanos son dones de nuestra Madre Tierra para vivir bien. La usurpación de esos dones rompe el equilibrio y el sistema de vida de los pueblos".