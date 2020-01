Deportan a 'Huicho Domínguez' de EEUU

El mexicano Carlos Bonavides, conocido por su papel de 'Huicho Domínguez' en la telenovela El Premio Mayor, fue deportado tras saberse que tenía planeada una presentación como actor y solo contaba con Visa de turista.

Para Bonavides el motivo de su deportación se trata de un malentendido, ya que su no iba a cobrar por este show en el país del norte, pues solo se trataba de un encuentro para "amigos". Sin embargo, la publicidad del evento mostró que el espectáculo estaba abierto al público.

“Es un trato nada grato, no habíamos cometido lo que ellos llaman delito, no habíamos trabajado. Íbamos a participar como amigos", dijo Bonavides a su regreso a México, donde contó que le cancelaron la Visa y no podrá regresar al país gobernado por Donald Trump en 5 años.