Menonita ‘rebelde’ no será expulsado

“Por una sola persona a la que no le gustan nuestras normas y costumbres, no vamos a cambiarlas”, dice Martín Klasse, representante de la colonia menonita Valle Nuevo, ubicada en la zona de Tres Cruces, en referencia a Abraham Schmihd, a quien sindican de tener una conducta agresiva, por lo cual ordenaron su internación en un siquiátrico contra su voluntad y luego le iniciaron un proceso, por lo que acabó en la cárcel de Palmasola.

“Él tiene la libertad de abandonar la colonia, nosotros no lo podemos expulsar”, manifestó Bernhard Dyck, cuñado de Schmihd, agregando que había muchas quejas desde otras colonias e incluso otros países contra Schmihd por supuestas deudas y negocios incumplidos.

“De haber sabido que esto iba a acabar en un problema legal que afecta a la comunidad, no lo habría hecho”, dice Dyck, quien fue una de las personas que firmaron para que internaran a Schmihd en un siquiátrico.



Por el contrario, Klasse cree que tomó la mejor decisión, pues ya habían hablado con Schmihd sobre su conducta pero sin ningún resultado, por lo que optaron por internarlo, pues la idea era ayudarlo. “No teníamos la intención de que terminara en Palmasola”, dijo y acotó que lo que buscan es vivir en armonía basados en sus normas.

En esta colonia viven 3.000 personas. Según ellos, solo a dos de sus miembros los derivaron a un siquiátrico (a Schimihd y a una mujer) para ayudarlos.



“Tengo mis derechos”

Por su parte, Schmihd indicó que no tiene ninguna obligación de salir de la colonia, pese a no cumplir las normas. “No me van a obligar, porque soy boliviano y tengo derechos”, expresó.

Saúl Paniagua, abogado constitucionalista, dijo que las colonias menonitas deben regirse a las leyes bolivianas. “No puede haber grupos que discriminen o impongan cosas a sus miembros. No se puede ejercer este tipo de ‘cuarteles sicológicos’ en las colonias menonitas”, dijo