Chile ve lejana a Bolivia y arremete contra Canciller

"Más distanciados que nunca", así ve Chile a Bolivia, tras la inspección de una comitiva nacional a los puertos de Arica y Antofagasta, para constatar los "abusos" que sufren transportistas del país. Se analiza una declaración de "persona no grata" hacia David Choquehuanca.



El Canciller Heraldo Muñoz calificó la visita como una "irresponsabilidad del Gobierno boliviano" y consideró "extraño" que las autoridades nacionales se preocupen por los camioneros, mientras en el país se los encarcela por una protesta.



"Hay que ser consecuentes, Chile se ha preocupado, pese a que debería ser una responsabilidad de las empresas privadas. Chile cumple sus tratados y la ley en Chile se respeta, el imperio del derecho es una columna vertebral de lo que somos", sentenció el ministro chileno en una conferencia de prensa.



Choquehuenca denunció en Antofagasta, Norte de Chile, un "flagrante" incumplimiento al Tratado de 1904, tras el recorrido a ese puerto por donde Bolivia embarca sus exportaciones de minerales y que se financia, mayoritariamente, con el comercio exterior de Bolivia.



A juicio del Canciller chileno, "va a quedar como un episodio triste en la historia bilateral". En la víspera se acusó al Gobierno de Evo Morales de montar una "maniobra mediática" en medio de los dos litigios que se ventilan entre ambos países en La Haya.



Al respecto, el senador chileno Hernán Larraín, propuso declarar al canciller boliviano como persona non grata, al momento de adherir, en representación de Chile, el reclamo por lo que se considera como una "visita hostil".



Desde La Paz, el vicepresidente Álvaro García Linera consideró que ya la comisión cumplió con su cometido y ratificó que se asumirán nuevas acciones jurídicas y económicas contra Chile por los "abusos" ante instancias internacionales.