Ministra de Justicia exige sanción para la jueza que liberó al coronel

La ministra de Justicia, Virginia Velasco, exigió que la jueza 15º de Instrucción en los Penal, Vivian Patricia Gonzales, sea sancionada por la vía disciplinaria por otorgar medidas sustitutivas a favor del comandante del Grupo de Apoyo Civil a la Policía (Gacip), Juan Carlos Tapia, detenido el pasado jueves en posesión de droga.



"El Concejo de la Magistratura tiene que tomar acciones inmediatas, exigimos que estas autoridades sean sancionadas por la vía disciplinaria, no podemos tener autoridades que estén administrando justicia de esta forma", señaló en una entrevista con la televisora estatal Bolivia Tv.



En la víspera, la jueza fue aprehendida en Santa Cruz por los delitos de incumplimiento de deberes, prevaricato y resoluciones contrarias a las leyes y la Constitución Política del Estado.



La jueza fue trasladada a celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) a la espera de la audiencia cautelar programada para esta jornada.



Según la Ministra de Justicia, la jueza no valoró adecuadamente las pruebas contra el coronel de la Policía detenido en posesión de 42,7 kilos de clorhidrato de cocaína.



"Son 42 kilos de droga, otros ciudadanos, los llamados tragones de droga, con 1 o 5 cápsulas de droga son detenidos preventivamente y están en las cárceles. La ley es para todos, la justicia es para todos y lamentablemente esta jueza no administró adecuadamente su detención preventiva", manifestó Velasco.



A su juicio, la mala administración de justicia debe ser solucionada con un cambio en el sistema estructural. "Lo que hay que cambiar es un nuevo sistema estructural, que sea una justicia rápida de acuerdo a la Constitución Política del Estado que dice, oralidad, gratuidad inmediata y oportuna", dijo.



