Seis de 100 no siguen tratamiento médico

Seis de cada 100 pacientes que inician el tratamiento contra la Tuberculosis (TB) lo abandonan antes de cumplir los seis meses que tiene de duración, lo que es una barrera en el control del mal y eleva los costos para el Estado.El responsable del programa Tuberculosis del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Rogelio Montellano, indicó que uno de los principales problemas que enfrenta en la lucha contra este mal es el abandono al tratamiento, que alcanza al 5,9%.Por ello se ha decidido reforzar las acciones, con charlas de orientación al paciente que debe estar consciente de que tiene que ser riguroso en su tratamiento y de que si lo abandona puede pasar a ser un enfermo resistente. Asimismo, asegura que las familias deben dar el apoyo necesario y la población debe evitar el rechazo, sabiendo que una persona con tuberculosis a los 15 días de iniciado el tratamiento ya no contagia la enfermedad, aunque aún no está curado.Montellano explica que el tratamiento para el paciente es gratuito porque lo provee el Estado. El inicial (de primera línea) es de solo seis meses y al Estado le cuesta $us 20, pero si el paciente lo abandona debe someterse a un esquema de segunda línea, que tiene una duración de dos años y un costo de $us 6.000 a $us 12.000 para el Estado.Hoy a propósito del Día Mundial de la Tuberculosis, el Sedes convoca a una marcha a las 8:30, desde la plaza 24 de Septiembre hasta la plaza del Estudiante. Según datos oficiales, Santa Cruz tiene la mayor tasa de incidencia a escala nacional (ver cuadro)