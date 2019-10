ABC identifica 15 tramos de máxima precaución

Las inclemencias climáticas afectan a varias regiones e impactan en las carreteras del país. Un reporte de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) señala que hay siete vías cerradas en el territorio nacional y 15 tramos de máxima precaución (ver infografía), por lo que recomiendan a los choferes manejar con prudencia.



El departamento que más sufre por lo intransitable es Beni, que tiene cinco vías cerradas por diferentes situaciones. Pando y Potosí tienen problemas en una de sus vías, pero no reportan grandes pérdidas.

El técnico de Conservación Vial de la ABC, Cristián Iriarte, aclaró que por efecto de las lluvias se tiene cerrado el tramo Paraíso-Puerto Siles, en la ruta Trinidad-Guayaramerín.



“Estamos pidiendo precaución en el tramo Trinidad-San Ignacio de Moxos, debido a que hay presencia intermitente de lluvias, las cuales saturan la plataforma. Por el momento, en este último tramo beniano, que está en construcción, están pasando solo vehículos livianos y está restringido para los pesados”, explicó Iriarte.



Refiriéndose al resto del país, indicó que hay tránsito, pero con precaución pues el panorama cambia de un día a otro por las lluvias que se vienen presentado en varios sectores del país, especialmente en el oriente boliviano.



Las rutas con desvíos y horarios de circulación identificadas por la entidad caminera se sitúan en los departamentos de La Paz, Potosí, Cochabamba, Santa Cruz y Beni.



Las dos rutas que preocupan



Las rutas que preocupan a la ABC son las del eje troncal, principalmente La Angostura-Bermejo en Santa Cruz y la de El Sillar en Cochabamba.

En la primera, de manera permanente se despliega maquinaria debido a la época de lluvias que ha ocasionado derrumbes y deslizamientos desde diciembre de 2014, según el gerente regional Adhemar Rocabado.



“En el sector Mandarinal (km 77), algunos pobladores han cortado toda la vegetación, lo que ha desestabilizado el talud y ha ocasionado derrumbes. Hemos limpiado el sector, pero seguimos trabajando. También tenemos problemas de baches en la carretera a Camiri”, afirmó Rocabado.



¿Qué se hace para dejar expedita toda la carretera antigua durante todo el año?, se consultó al ejecutivo regional de la ABC, a lo que aseguró que rehabilitarán la vía desde La Angostura hasta Comarapa. En ese trayecto se construirán dos viaductos más para salvar todos los problemas.



“Estamos haciendo un estudio para repavimentar toda la ruta y ampliarla. Actualmente apenas se tienen seis metros de ancho y se necesitan 7 metros. Hasta marzo tendremos el estudio completo y luego solicitaremos el financiamiento por un valor estimado de 95 millones de dólares”, afirmó el ejecutivo.



El Sillar



Otra de las vías troncales que da dolores de cabeza a la entidad caminera, al transporte y a los pasajeros es El Sillar, que si bien no registra líos, hay temor por la temporada de lluvias que culmina en marzo.



Precisamente entre las alternativas viales planteadas para la zona está mantener el recorrido, pero con túneles y viaductos que eviten las áreas conflictivas. De igual forma, se indaga otro trazado entre San Jacinto y el puente Espíritu Santo, distinto del actual.



Según la ABC, continuará en uso el sector de El Sillar y con tareas de ingeniería preventiva por encima y por debajo del tramo para evitar que haya cortes de tráfico por derrumbe o deslizamientos.



Transporte pesado critica

El presidente de la Cámara de Transporte del Oriente (CTO), Erland Melgar, de manera reiterativa criticó a la ABC por el mal estado de las carreteras en Bolivia, pues, por un lado, pone en peligro la vida de los

transportistas y, por el otro, deteriora los vehículos.



“La destrucción de las carreteras se repite año tras año y lo extraño del caso es que nosotros siempre lo hemos advertido. Aquí se hace un mantenimiento reactivo y no preventivo. Los baches ponen en riesgo la vida de los transportistas y de los pasajeros. Realmente, esto es lamentable”, dijo Melgar.



Por su lado, el presidente de la Organización de Conductores de Larga Distancia Nacional e Internacional del Cono Sur, César Martínez, denunció que las vías de la red vial fundamental están deterioradas, entre ellas las del Chaco tarijeño