Kim Kardashian fue asaltada en París

La estrella de la telerrealidad estadounidense Kim Kardashian fue atracada a mano armada la noche del domingo en una lujosa residencia de París por asaltantes disfrazados de policías que le robaron joyas por nueve millones de euros.



"Está muy aturdida, pero físicamente indemne", declaró la portavoz de Kardashian desde Nueva York. Kardashian, que se encontraba en París para seguir la Semana de la Moda, partió el lunes por la mañana de Francia después de haber sido interrogada por la policía.,

Los ladrones se llevaron un importante botín compuesto de un anillo estimado en cuatro millones de euros y una caja de joyas por un monto de cinco millones, según fuentes judiciales. "También se llevaron dos teléfonos móviles", según una fuente policial.



El robo tuvo lugar hacia las 00H30 GMT en una residencia hotelera de lujo, en La Madeleine, uno de los barrios más prestigioso de París. Cinco ladrones atacaron al guardia y dos de ellos entraron en el apartamento de la estrella de televisión.



La reina de las redes sociales, de 35 años, fue "atada" y "encerrada en el baño", según fuentes policiales.



En Nueva York, su marido Kanye West daba un espectáculo en el festival The Meadows, cuando de repente se dirigió al público para decir "lo siento, el concierto se terminó", y se fue.



Un responsable del festival explicó luego que el cantante se había retirado debido a una "urgencia familiar".



La prefectura de París aseguró el lunes que se hacía todo lo posible para "detener a los autores" del atraco.



- Besarle las nalgas -

Este lunes por la mañana se congregó delante de la imponente puerta roja de la residencia de lujo un grupo de periodistas y curiosos. "Hay sólo estrellas ahí dentro. Kanye West, Jay Z. Kim Kardashian está desde hace una semana, la veo ir y venir", dijo el camarero de un bar vecino.



El domingo, Kim Kardashian asistió a los desfiles de Balenciaga y de Givenchy, mostrándose en la primera fila vestida de manera ligera a pesar de la frescura del París otoñal.



Según su cuenta Instagram, que cuenta 84 millones de seguidores, llegó a París hace varios días. Colgó desde entonces varias fotos de ella vestida de manera provocativa y excéntrica.



La semana pasada, Vitalii Sediuk, un experiodista ucraniano conocido por agredir a los famosos en público, intentó besarle las nalgas en la capital parisina.



La musa de la telerrealidad, revelada por la serie "Keeping Up with the Kardashians", llamada "Las Kardashian" en España, y su esposo, el rapero Kanye West, forman una de las parejas más mediáticas e influyentes del momento.



En mayo de 2014 celebraron su boda con gran pompa en Europa, donde organizaron una fiesta privada en el castillo de Versalles -a las afueras de París-, antes de llevar a sus invitados en jets privados hasta Florencia. Tienen dos hijos, una niña y un niño.



Kim Kardashian y Kanye West fueron citados en 2015 entre las 100 personalidades más influyentes en el mundo por la revista Time. Juntos sumaban una fortuna cercana a los 60 millones de dólares.



Kanye West reveló no obstante este año tener una deuda de 53 millones de dólares y pidió a sus numerosos seguidores que se suscribieran al sitio de música en internet Tidal para ayudarlo a llevar sus "bellas ideas al mundo".



El asalto que sufrió Kim Kardashian podría representar un nuevo golpe duro al sector turístico francés, ya afectado por la ola de ataques terroristas que desde 2015 han dejado 238 muertos.