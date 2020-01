Bolivia no conoce nada de la 'visita' chilena al Silala

El Canciller, David Choquehuanca, informó que el Gobierno boliviano no conoce de forma oficial nada sobre la visita de una comitiva chilena a las aguas del Silala. Se prevé que mañana diputados de la Comisión de Defensa y militares de la vecina nación lleguen al sector.



"Lo que yo sé, en el Silala, no tenemos oficina de Migraciones, por eso ellos pueden hacer cualquier reunión o encuentro en su territorio, en la frontera", explicó el jefe de la diplomacia nacional a periodistas, tras un acto oficial.



Agregó que "la agenda del poder Legislativo de Chile lo administran ellos, nosotros no conocemos, hay rumores, a veces salen algunas noticias, declaraciones de alguna autoridad, pero oficialmente nosotros no tenemos conocimiento de esta posible reunión, en todo caso tendría que ser en la frontera, pero para entrar al territorio nacional tienen que hacer un trámite de migración".



La Segunda detalla que la delegación chilena estará formada por el diputado y presidente de la comisión de Defensa, Jorge Tarud y los diputados Ricardo Rincón y Romilio Gutiérrez, además de la agente chilena encargada del litigio, Ximena Fuentes, y el general comandante de la Primera División de Ejército, Sergio Retamal.



"Yo no sé (si van a ir), hay varias delegaciones, promociones que van al Silala, nuestros ojos de agua que se encuentran exclusivamente en territorio boliviano y estas aguas han sido canalizadas. Han ido legisladores, investigadores y promociones, lo mismo pueden hacer autoridades chilenas, pero del lado de su territorio", concluyó el Canciller.



Chile y Bolivia mantienen un litigio ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por la condición de las aguas, la nación vecina afirma que se trata de un "río internacional" y el Gobierno del país asegura que son "manantiales" que fueron desviados artificialmente.