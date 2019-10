Conexión online de Xbox y PlayStation se reanuda

Los servicios en línea de las consolas de juego PlayStation (Sony) y Xbox (Microsoft) se mantenían con problemas este sábado tras un ciberataque que comenzó el jueves, aunque las dos firmas aseguraban que hay una mejora progresiva del servicio.



"Los servicios de las redes PS3, PS4 y Vita, se están recuperando poco a poco, gracias por vuestra paciencia", señaló Sony en su cuenta de Twitter dedicada a la PlayStation.



En tanto el servicio de la Xbox de Microsoft, la compañía señaló que restableció casi por completo sus servicios, con sólo tres aplicaciones que presentan aún problemas, según la página web dedicada a esta consola.



El ataque que dejó fuera de línea comenzó el jueves, cuando miles de usuarios en distintas partes del mundo intentaban probar por primera vez las consolas que recibieron como regalo de navidad.



Las fallas de conexión ocurrieron al día siguiente de la decisión de Sony y Microsoft de difundir en PlayStation (en una fecha aún indefinida) y en Xbox Video la película "The Interview", una comedia satírica sobre un complot de la CIA para asesinar al líder norcoreano Kim Jong-un.



Hace un mes, el estudio de cine y televisión Sony Pictures fue blanco de un sofisticado y masivo ciberataque que robó valiosa información y que el FBI atribuyó a Corea del Norte, al considerar que ese gobierno se oponía al estreno del filme.



Sin embargo, no se ha establecido ninguna relación entre ambos casos.



El ataque contra Xbox Live y PlayStation Network fue reivindicado por un usuario de Twitter recientemente creado: "Lizard Squad" (Escuadrón Lagarto), que ha atacado objetivos de Sony en el pasado, aunque no fue posible establecer la veracidad de la información que publican en Twitter.



El ciberataque que sustrajo información confidencial de los estudios de cine y televisión de Sony, incluyendo avances de próximos proyectos y mensajes de correo electrónico de contenido comprometedor, fue reivindicado por un grupo que se hizo llamar Guardianes de la Paz o GOP.