Escobar: “En mis pies estuvo el triunfo”

Con la voz algo quebrada, el capitán de The Strongest Pablo Escobar asumió la responsabilidad del empate de su equipo. “En mis pies estuvo el triunfo, fallé el penal, no hay que poner excusas, por eso pido disculpas a toda la afición y al cuerpo técnico”, manifestó el líder atigrado tras el final del compromiso ante Santos.

El ‘Pájaro’ admitió que no tuvo uno de sus mejores partidos y ese factor fue clave para que el Tigre no sumara un triunfo de local. “Esta noche no estuve para nada inspirado, reconozco que jugué un mal partido, asumiré la responsabilidad y la culpa”, lamentó.

Con respecto al partido del martes, en Colombia, Escobar se mostró optimista en conseguir la clasificación. “Nada está perdido, iremos a pelear a Colombia. Confío en mis compañeros, espero contar con el apoyo de todos los estronguistas, estoy seguro que nos levantaremos y festejaremos la clasificación a octavos”, aseveró el capitán atigrado.

Sin dar más declaraciones, Escobar ingresó en su movilidad y salió del garaje del Hernando Siles masticando su bronca por fallar un penal sobre el final.