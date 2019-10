Llega la primera foto de Plutón, el planeta enano

La nave espacial estadounidense "New Horizons" ha proporcionado las imágenes más nítidas y cercanas a Plutón cuando queda una semana de su histórica aproximación al desconocido planeta enano.



Las fotografías, captadas el 1 y el 3 de julio, son un aperitivo de lo que podrá verse cuando la sonda haga historia el 14 de julio, al situarse a 12.500 kilómetros de Plutón, lo más cerca que se ha estado de él.



En enero de 2006, cuando "New Horizons" emprendió esta travesía

de nueve años, la NASA subrayaba que Plutón era el único de los

nueve planetas del Sistema Solar al que no había llegado nunca una

nave espacial.



Pocos meses después, en agosto, Plutón fue relegado a la categoría de planeta enano por la Unión Astronómic Internacional (UAI). Entonces la sonda de la Agencia Espacial Estadounidense (NASA), de 480 kilos, ya estaba en camino para desvelar los misterios del desconocido planeta.



Gracias a esta misión hoy se conoce Plutón mejor que nunca, y la

comunidad científica tiene grandes expectativas sobre las fotografías de los próximos días, las más precisas de la historia del planeta enano.



El pasado 4 de julio la sonda dio un pequeño susto a los responsables de la misión, cuando se perdió su señal durante algo más de una hora en el centro de control del Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins, en Maryland (EE.UU.), un incidente que se debió a un problema menor.



Está previsto que "New Horizons" alcance su máxima aproximación a

Plutón a las 07.50 hora del este en Estados Unidos (11.50 GMT) del

14 de julio, nueve años y medio después de dejar la Tierra.



La nave comenzó esta fabulosa travesía el 19 de enero de 2006 en un cohete Atlas V desde Cabo Cañaveral (Florida, EE.UU.). A bordo lleva las cenizas de Clyde Tomabugh, el astrofísico que en 1930 descubrió el punto de luz que hoy llamamos Plutón.