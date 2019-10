Niegan que policías dejen seguridad de ministros

El ministro de Gobierno, Hugo Moldiz, aseguró que los militares no remplazarán a los policías como seguridad de los ministros y tampoco existirá una sustitución en la Unidad Táctica de Operaciones Militares (UTOP).



"Se ha especulado mucho, yo quiero decir que la Policía deja de cumplir de edecabnes y enlaces no por lo malos que son sino por los buenos que son para proteger a la sociedad. No van a haber militares con los ministros", enfatizó la autoridad.



Afirmó que existen rumores "mal intencionados" que buscan desestabilizar este plan de reasignación de funciones, sobre todo en sectores de la oposición. Aseguró que existe una "excelente" relación del Gobierno con el verde olivo.



"No les va a funcionar esta tarea, estos rumores y esta intención de generar malestar entre el Gobierno y la policía a los opositores (...) En cinco años habrá profundos cambios, en materia carcelaria y de seguridad", precisó.



Lamentó que no existan datos precisos sobre la distribución de uniformados en territorio nacional, pero garantizó que los destinos saldrán según los índices de inseguridad ciudadana. Se priorizará Santa Cruz, Tarija y Yacuiba.



"800 policías los vamos a presentar en Santa Cruz, de los más de cinco mil que saldrán a las calles (...) Estamos dimensionando la seguridad física para evitar burocratismo. Este paso tiene que ver con que en el país ya no asecha el peligro", finalizó Moldiz.