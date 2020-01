Anulan convenio de ayuda a Promociones Gloria

Ante la ola de críticas generadas por la aprobación del convenio de colaboración de Bs 150.000 para Promociones Gloria, hoy, en la última sesión de este año, el Concejo votó por unanimidad por su anulación.

Angélica Sosa, presidenta del órgano legislativo, argumentó que el convenio se había aprobado con la finalidad de promocionar el turismo de la ciudad en los certámenes de belleza de Miss Bolivia, pero hoy el plenario tuvo que cambiar su decisión ante la ola de crítica de parte de la población, especialmente a través de las redes sociales.

"La intención de apoyar los certámenes realizados por Promociones Gloria era visibilizar la belleza y el turismo de nuestro municipio. Esta es una gestión de puertas abiertas, como siempre lo he dicho y he escuchado las reflexiones que manifiestan su desacuerdo, entendiendo que no se trata de un aporte social, por lo que solicité esta mañana al plenario la aprobación para dejar sin efecto el aporte señalado. Por unanimidad del Concejo Municipal ha sido anulado este convenio con Promociones Gloria", escribió la arquitecta en su muro en el Facebook.

Una de las personas que criticó el convenio fue Miriam Suárez, directora de la Casa de la Mujer, que lamentó que el gobierno municipal apoye la hipersexualidad y la reproducción del machismo.

El concejal masista Tito Sanjinés deslindó responsabilidad en la aprobación de dicho convenio, pues señaló que él no estuvo en la sesión de ayer. El munícipe dijo que no está de acuerdo con este apoyo económico y respaldó la anulación.⁠⁠⁠⁠