Ministro chileno le dice a Evo que 'todo tiene límite'

"Todo tiene un límite, y ese límite no lo traspasemos entre nosotros", dijo el ministro del Interior de Chile, Jorge Burgos, frente a las críticas que el primer mandatario de Bolivia, Evo Morales, realizó a los ejercicios militares que se realizan en frontera.



Burgos respondió así a la pregunta si considera correcto no haber suspendido el ejercicio ante las críticas del presidente boliviano: "se imagina usted que tomara las decisiones en función del señor Morales", agregó, según cita "La Tercera".



La autoridad del vecino país explicó que "no corresponde entrar a debatir, además lo comunicamos oportunamente, la opinión del presidente de otro país respecto de nuestros ejercicios, todo tiene un límite, y ese límite no lo traspasemos entre nosotros".



Durante esta jornada, y ante la atenta mirada de la presidenta de ese país, Michelle Bachelet, concluyen el despliegue bélico en cercanías a Bolivia y Perú, que movilizó a más de 5.000 militares y que es restringido para la prensa.



En contraparte, el exministro de Defensa de Chile, Jaime Ravinet, que también fue alcalde de Santiago y ministro de Urbanismo, criticó la manera cómo la cancillería de su país es manejada y señaló que "Evo nos está dando lecciones".



"Mi problema es con los presidentes, con los cancilleres, quienes han sido exitosos en los tratados de libre comercio, pero la política exterior es mucho más que eso y se requiere ejercer el poder diplomático, económico, militar, social y cultural. Eso es hacer política exterior, y la verdad es que Evo (Morales) nos está dando lecciones al respecto", dijo en entrevista con "Qué pasa".



El hermetismo marca la última jornada de los ejercicios militares, que el Gobierno boliviano considera un acto de "intimidación" porque se pretende mostrar el poderío bélico de esa nación en cercanías al territorio nacional.