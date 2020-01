¿Quién es la modelo rusa, sospechosa de espionaje en EEUU?

Victoria Bonya, exmodelo rusa de Playboy, de 37 años, aterrizó el pasado fin de semana en Los Ángeles, donde agentes de la aduana la retuvieron un “par de horas” y la interrogaron por un supuesto caso de espionaje, ya que entre su equipaje encontraron una tarjeta de visita de una empresa que se dedica a producir cámaras de video.

“En un comienzo me reí… hasta que me preguntaron por tercera vez lo mismo. Entonces quedé en shock. Pensé que me querían deportar”, confesó.

La modelo, que reside en Montecarlo (Italia), finalmente logró convencer a las autoridades aeroportuarias de que se trataba de un mal entendido. Para confirmar su identidad les enseñó sus cuentas en las redes sociales.

Bonya es originaria de la ciudad de Krasnokamensk (Zabaykalsky Krai), en el este de Rusia, se trasladó a Moscú y comenzó a trabajar como camarera antes de dedicarse al modelaje. Alcanzó la fama en un reality show ruso similar a The Real World de MTV.

En contexto

La detención de la modelo ocurre en medio de la crisis que afecta a la administración de Donald Trump por los posibles vínculos de sus asesores con miembros del Gobierno ruso.