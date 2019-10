Aclaran otra vez que Percy está bien de salud

El oficial mayor de Desarrollo Humano, Raúl Hevia, volvió a asegurar este lunes que el exalcalde Percy Fernández goza de buena salud y como su médico de cabecera garantiza que, en caso de ganar las elecciones, concluirá su mandato.



“Percy Fernández no tiene absolutamente nada. Yo puedo garantizar y dar fe de que no solo va aguantar cinco años más sino 10 o 15 como alcalde”, dijo Hevia en conferencia de prensa.



Los rumores sobre el mal estado de la salud del exalcalde Percy Fernández hicieron que los funcionarios de la Alcaldía salgan a reiterar que está bien y que regularmente se somete a revisión médica.



“Yo puedo aseverar, como médico de cabecera de Percy, que él es sometido a controles cada tres meses y hace 15 días hicimos un control de rutina. Le hacemos el examen desde la punta del dedo hasta la punta del cabello”, afirmó Hevia.



Según Hevia, Fernández concluirá su mandato, en caso de ganar las elecciones, y desmintió que la candidata a primera concejal de Santa Cruz Para Todos, Angélica Sosa, lo suceda en el cargo.



“Debido a la gran labor que ella realizó en el municipio, Percy le pidió a Sosa que vaya de candidata. Falso que ella vaya a sustituir a Percy, además que no tiene nada y lo respaldan exámenes de laboratorio”, dijo el funcionario municipal.



Rumores sobre salud de Percy



El exalcalde en persona salió a aclarar en octubre pasado que está bien de salud y aseguró que son rumores las voces que dicen que su salud estaba deteriorada.



“Feliz de recibirlos para que se convenzan que esa noticia que dan sobre mi salud son absolutamente falsas, no tengo nada, estoy trabajando normalmente, siempre trabajo en esta mesa y cumplo mis obligaciones”, dijo Fernández.