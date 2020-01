Dylan en Suecia: dos recitales y el Nobel

La Academia Sueca entrega este fin de semana en Estocolmo a Bob Dylan el diploma y la medalla del Nobel de Literatura, un galardón que el estadounidense no recogió en la ceremonia oficial de los premios y que recibirá finalmente fuera de los focos de las cámaras.



La entrega, aprovechando los dos conciertos que tiene este fin de semana en la capital sueca, pone fin a meses de intriga, aunque no se ha informado oficialmente de cuándo, cómo y dónde tendrá lugar.

Incidentes

El penúltimo episodio del culebrón tuvo lugar el martes, cuando la secretaria permanente de la Academia, Sara Danius, informó en su blog de que no habían hablado con Dylan en los últimos meses y recordaba que la conferencia de recepción del premio debía celebrarse a más tardar el 10 de junio.

Sin ella, según los Estatutos de la Fundación Nobel, no se podían cobrar los 8 millones de coronas suecas (900.000 dólares) del galardón.

El plazo para esa conferencia -que no tiene que ser presencial ni siquiera un discurso como tal- era de seis meses a partir del 10 de diciembre, fecha el año pasado de la ceremonia de entrega de los premios, que tuvo lugar sin Dylan