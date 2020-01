El chico de 'No te ralles así' analiza devolver la distinción del Concejo de El Alto

Ronald Ramos, conocido por ser el autor de la frase viral "No te ralles así", recibió un reconocimiento por el Consejo de El Alto, lo cual generó una ola de críticas en las redes sociales. Al respecto, el joven, expresó que sea ha sentido desmotivado y afirmó que está dispuesto a devolver la distinción para evitar más polémica.

"Este reconocimiento es porque soy conocido por mi frase "No te ralles así", que se viralizó en diferentes países como video y como parte de las letras de cumbias y otros géneros. En cuanto a las críticas, yo no pedí que me reconozcan, pero agradezco a los concejales y a la ciudad de El Alto", comentó el joven de 19 años, que participará de la cuarta temporada de Bailando por un sueño (Red Uno).

El concejal Javier Tarqui declaró a la red Erbol que "el Concejo aprobó condecorar a 32 instituciones alteñas. El certificado entregado al joven (Ronald Ramos) fue una decisión "unilateral" de la Comisión de Educación".

Por su parte, Janeth Chuquimia, presidente de la Comisión de Educación de El Alto, aclaró que su comisión realizó 32 condecoraciones, las cuales fueron aprobadas por el Concejo; sin embargo en su lista no figura el nombre de Ronald Ramos, y es probable que el reconocimiento lo hubiera aprobado el directorio del Concejo.



Lista de las condecoraciones aprobadas por la Comisión de Educación de El Alto: