Evo critica a EEUU por ley para extraditar cocaleros

El presidente Evo Morales criticó a Estados Unidos (EEUU) por la "ley transnacional de tráfico de drogas" que "ayudará específicamente al Departamento de Justicia (de ese país) a preparar casos de extradición contra capos de la droga de la región andina".



"No porque tienen tecnología, Estados Unidos puede aprobar leyes para invadir y secuestrar", aseveró el primer mandatario en la inauguración de la Cumbre Hemisférica de Alcaldes en Sucre. Confesó que se siente "sorprendido" por la norma aprobada recientemente por Barack Obama.



La disposición también afecta a proveedores de insumos químicos para la elaboración de drogas y a productores de sustancias consideradas controladas por el país del Norte, aspecto que preocupa a los cocaleros de Bolivia, Perú y Colombia.



En su cuenta en Twitter, Morales sostuvo que "Bolivia no es colonia yanqui. La hoja de coca representa la dignidad y soberanía de nuestros pueblos milenarios de la región andina (...) No son tiempos de dominio imperial con su modelo neoliberal. Son tiempos de liberación internacional".



El presidente reiteró que "sin base militar, sin la DEA norteamericana, sin la participación de Estados Unidos, bajo la coparticipación de organismos internacionales, ahora estamos mejor en la lucha contra el narcotráfico".



Algunos expertos y productores de coca afirman que la nueva ley ‘transnacional’ estadounidense no solo va tras los capos, sino que también puede penalizar a los productores de coca y los pone en peligro de extradición a EEUU, según la BBC Mundo.