Los gremialistas pueden sumarse a medidas de presión de la COB

Si la Central Obrera Boliviana suma la demanda gremial de redactar una nueva ley del Código Tributario, la Confederación de Gremiales de Bolivia podría sumarse a las marchas y bloqueos convocados por el ente matriz de los trabajadores, el próximo viernes.



“Hemos estado con licencia indefinida en el seno de la COB desde hace 6 años. Hemos sido parte de ella y no nos hacemos ningún problema en retornar. Mejor aún cuando esta entidad ha tomado un papel diferente a lo que era antes y ahora está defendiendo a los trabajadores. Nosotros también somos trabajadores. Estamos viendo la posibilidad englobar en una sola lucha todos los pedidos al Gobierno. En dos días decidiremos”, informó esta mañana, el máximo dirigente del sector, Francisco Figueroa.



Los gremialistas exigen al Gobierno la modificación total del Código Tributario y no sólo “parches” a la norma, como el Ejecutivo lo está haciendo en la Asamblea Legislativa, a través de un proyecto que presentó y que está lista para su debate en la Cámara de Senadores, luego de ser aprobada en Diputados.



De lograr acuerdos y un retorno a la COB, la movilización gremial será el viernes, el último día del paro de 72 horas de la COB. El jueves y viernes, los gremialistas no podrán sumarse porque, según Figueroa, sus afiliados se encuentran en las ferias que se organizan en diferentes regiones.