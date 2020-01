Santos: Hubiera querido más castigo a culpables

Falta menos de una semana para que los colombianos decidan si aprueban o rechazan el acuerdo paz con la guerrilla de las FARC alcanzado tras 52 años de conflicto interno. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, habló sobre qué podría pasar si gana el "no" y quién es el verdadero protagonista de este acuerdo de paz.



De saco azul y camisa blanca sin corbata, con el prendedor de la paloma de la paz que siempre lleva en la solapa, el presidente de Colombia recibió en la casa de gobierno a BBC Mundo.



El proceso de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) llegó a su fin; las bases de los insurgentes ya dieron su visto bueno a lo acordado en La Habana; y este lunes en Cartagena firmará formalmente lo pactado frente a los ojos del mundo, junto a Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko, máximo líder de los insurgentes, a quien se espera que regale el prendedor de la paloma de la paz.



Tal vez por eso su expresión de Santos, casi de misión cumplida.



Pero aún falta la prueba decisiva: el plebiscito del 2 de octubre en el que los colombianos le dirán "sí" o "no" a lo pactado tras cuatro años de negociaciones y 52 de guerra.



Con ese tema comenzó la entrevista al presidente de Colombia, que fue publicada por el diario La Tercera.



- ¿De uno a diez, cuán confiado está de que los colombianos lo van a respaldar a usted y al proceso de paz que se llevó a cabo con las FARC, el 2 de octubre en el plebiscito?



Diez. Yo estoy muy confiado de que los colombianos, la mayoría, van a votar a favor y no en contra de este proceso.



- Con esa confianza que tiene, ¿por qué no se sentó, no se sienta, en un debate público con la gente que apoya el "no", fundamentalmente, por ejemplo, con el senador Álvaro Uribe?



Llevo cuatro años pidiéndole un debate público y nunca ha querido.



- Pero ahora él dijo que sí…



Sí, pero hace un día, hace dos días.



- Le quedan cinco días (en realidad quedaban un par más cuando se hizo la entrevista).



Él no ha querido sentarse con los negociadores, no han querido hacer el debate. Que se haga el debate en el Senado, donde es el escenario natural de esos debates.,

El expresidente Uribe lidera la campaña del "No"

- ¿Está definitivamente cerrada la puerta para un debate entre usted y Álvaro Uribe?



Es que él no me ha preguntado a mí directamente si yo quiero debatir o no. Ha enviado a algunos emisarios a sondear.



Yo he dicho en este momento: "Si yo llevo cuatro años pidiéndole, que yo quiero explicarle todo lo que estamos haciendo, participe, usted ha sido una parte importante de este proceso, quiero explicarle que no es cierto que vaya a haber impunidad, quiero explicarle que no es cierto que vamos a vender el país, no es cierto que estamos entregando las fuerzas militares, no es cierto que la propiedad privada la vamos a abolir".



Le he dicho "venga" delante de las cámaras o en privado. Nunca ha querido.



Entonces, ¿por qué faltando cinco días (una semana) para el plebiscito ahora cambia de opinión?



- ¿Y por qué cree que cambió de opinión?



No sé, no sé. Eso pregúnteselo a él.



- Me estaba dando argumentos del "no" que usted responde y ha respondido incansablemente. Pero no son los únicos. Desde el lado del "no" hay varios argumentos. ¿De todos esos hay alguno que a usted lo ha llamado a la reflexión, que lo ha dejado pensando, que lo ha preocupado?



Todos quisiéramos haber ido más allá en los acuerdos.



Yo personalmente hubiera querido que los responsables de los crímenes contra las mujeres, las violaciones sexuales o los crímenes de lesa humanidad tuvieran un mayor castigo.



Pero lo que aquí logramos es el máximo de justicia que permita la paz, este es el mejor acuerdo posible.



Que yo hubiera querido otras cosas, por supuesto que sí.



- En todo caso, si el "no" gana o el "sí" no alcanza el suficiente número de votos, usted dijo recientemente en Nueva York que hay un protocolo preparado para que las FARC vuelvan a sus campamentos y todo vuelva a como era hace cuatro o seis años atrás. ¿Cómo es ese protocolo, cómo va a funcionar, cuál es la logística?



Lo mismo que en la logística para que regresaran al país (los negociadores y jefes que estaban en La Habana). Tuvieron su décima Conferencia.



Hay unos protocolos con la Cruz Roja Internacional...,

Las FARC aprobaron el acuerdo en un congreso

- O sea que nadie los toca, el Ejército no los toca.



Nadie los toca.



- ¿Y el cese el fuego bilateral continúa vigente hasta cuándo?



Eso tendríamos que negociarlo, pero eso es una eventualidad muy remota.



Por eso le digo que estoy en diez, eso no va a suceder.



- ¿No lo imagina?



No.



- ¿Usted personalmente, como presidente, qué va a hacer si gana el no?



No pienso en eso. Yo estoy pensando qué hacer apenas gane el sí, apenas se apruebe el plebiscito cómo es que vamos a iniciar la implementación, todas las leyes que hay que aprobar en el Congreso, los decretos que yo tengo que firmar, cómo ponemos al Estado como un todo a trabajar coordinadamente para implementar los acuerdos y consolidar una paz estable y duradera.



- Hay muchos colombianos que todavía están muy enojados.



Por eso hay que enseñarles que es mejor no dejarse dominar por el odio, no dejarse dominar por el rencor, por la sed de venganza. Porque es lo peor que le puede pasar a cualquier ser humano en Colombia o en cualquier parte del mundo.



- Durante estos años de negociación, ¿cuál fue el principal error que cometió o algo de lo que dice "no lo hicimos bien"?



Uno comete errores todos los días: no haber ido a un sitio, o no haber mandado a alguien a otro sitio, pero así un error craso que uno diga "mire, aquí cometí un error que rompió los acuerdos" pues afortunadamente no sucedió, porque pues ahí están.



- Y ¿qué es lo más insólito o inesperado que le pasó en estos años de negociación?



La lección de vida que me dieron las víctimas.



Nunca me imaginé que las víctimas pudieran ser tan generosas y que me enseñaran a mí que hay esa capacidad de reconciliación, de aprender a perdonar, de gente que ha sufrido como usted no se imagina.

,

Las víctimas aún sienten el dolor de haber perdido a sus seres queridos a manos de las FARC

Los testimonios de las víctimas para mí fueron la gasolina más importante para mantenerme en un proceso que ha sido muy difícil, muy difícil.



Aquí han surgido enemigos de todas partes.



Y negociar con las FARC ha sido también muy difícil, un grupo al cual he combatido toda mi vida, toda mi vida he combatido a las FARC con toda la contundencia.



La paz no se hace con los amigos, se hace con los enemigos. Es difícil, pero es necesario.



- ¿Y cuál fue el peor enemigo de la paz en este proceso?



La mentira, la mentira que mucha gente ha sembrado para tratar de envenenar el proceso, para tratar de envenenar la mente de muchos colombianos diciendo: "Tenemos que continuar la guerra, tenemos que acabar con las FARC a como dé lugar por la vía militar".



Eso ha dañado mucho a muchos colombianos.



- ¿Si alguien en Colombia debería recibir el premio Nobel de la paz por este logro (del acuerdo con las FARC) quién debería ser?



Yo no creo que nadie esté buscando la paz para ganar un premio.



El gran premio es la paz de los colombianos.



- ¿Pero a quién se lo deberían dar?



A las víctimas.