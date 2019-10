Disparos al aire en Kalzon City para festejar los 30 de Chaplin

Grandes y chicos de Chaplin Show viajarán en el tiempo y el espacio hasta transformarse en pistoleros bigotudos del siglo XVIII, vecinos de Kalzon City, un polvoriento poblado del lejano oeste estadounidense, donde se desatarán duelos de bravos cowboys y riñas de cantina, disputándose el amor de aquellas damiselas que vestían con encajes y can can. Bill York, Jack el sucio y Oso Sentado, el bueno, el malo y el feo, te esperan hoy, a las 21:00, en sus campiñas de Sirari para presenciar el nuevo espectáculo del elenco local.



La puesta en escena hace alusión a la ciudad estadounidense que le dio nombre a una película de los 50, sobre el poblado minero ‘yanqui’ y los bandidos que lo acechaban.



Un baile de ‘saloon’ para festejar

En el nuevo show, que inicia los festejos por las tres décadas de vida de Chaplin, los invitados principales serán nueve actores que dosificarán el humor en sketchs, cuadros musicales y proyecciones audiovisuales.

El grupo del sexo fuerte está integrado por Sibele Ortiz, Paula Ibáñez y Regina Klauss, además de las más recientes adquisiciones del elenco, que sumó a sus filas a Sheirlyn Steinter e Iciar Díaz.



Mientras que el otro equipo tiene a Ernesto Ferrante, Hugo Daza, Sergio Mier, Ian Vega, Óliver Montoya, Sebastián Daza y Bruno Ferrante.



Del lejano oeste estadounidense la historia dará una zancada al siglo XXI, asentándose exactamente en el cercano este plurinacional, donde un presidente indígena hace alarde de su omnipotencia, hasta que una voz divina se burla de su soberbia.



Pero resulta que tal voz no había resultado ser tan divina, pues era una broma que le jugó un ‘alcalduli’ petacudo, que sostiene sus pantalones con tirantes. Pero el ‘presi’ y ‘alcalduli’ no se entienden a pesar de ocho años de amistad. El segundo es tan cruceñazo que cree que el virus del chikunguña es transmitido por un mosquito aymara.



Como en toda fiesta, la música no puede faltar y un cuadro está dedicado exclusivamente a ella, a cargo de Los Plagios, el equipo más joven de los ‘chaplines’. Te sorprenderás con la cantidad de canciones que han utilizado los silbidos entre sus sonidos y Los Plagios harán un repaso de ellas.



Además te enseñarán sobre los silbidos del alma ¿o del estómago? y sus diferentes clasificaciones. ¡Atención tímidos! En este sketch pidan con todas sus fuerzas mimetizarse en la sala, pues podrían ser convocados al escenario principal para demostrar sus dotes ‘silbísticas’.

Y como en toda fiesta con música también hay borrachitos.



En Kalzon City habita el infaltable personaje de Ernesto Ferrante, que no pasará inadvertido para la honorable Policía Nacional cuando maneja su vehículo en estado de ebriedad, y será enviado ¡al bote!



Abracadabra

Con seguridad nadie sabe del as que guardan bajo la manga Sebastián Daza y Sergio Mier. El primero se convertirá en una cholita escapista; mientras que el segundo aprendió muy bien de David Copperfield y entre chiste y chiste, te harán preguntarte ¿cómo hicieron eso?

Todas estas con parte de las hazañas que se librarán en Kalzon City. Asegurá el tour