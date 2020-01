Hay que tomar en serio a Percy Fernández, el alcalde de Santa Cruz, por lo menos cuando habla de aviones. A pocas horas de la caída del avión de LaMia, el 28 de noviembre, el permanente alcalde cruceño dijo una frase que equivale a un mea culpa de todos los bolivianos: “Si yo fuera Naciones Unidas, le prohibiría a este país tener aviones”. Algo parecido opina el Gobierno de Colombia. En los días de Navidad, dijo que el Gobierno boliviano no tiene autoridad moral para hablar sobre aquel accidente y que su informe no tiene ningún valor. O sea que de aviones, de los grandes, el Gobierno boliviano tendría que guardar un silencio muy respetuoso, pero sobre todo absoluto. De avionetas quizá tenga algo que decir, ya que ha convertido a Bolivia en el paraíso de todas ellas, que han creado el mayor puente aéreo de que se tenga memoria en Sudamérica desde los tiempos de la guerra de las Malvinas.

Una operadora de la oficina de control aéreo exiliada en Brasil –querían obligarla a mentir sobre lo que precedió a aquel accidente– y un gobierno furioso que quiere repatriarla para cumplir su propósito completaban el panorama. Percy tiene razón. Su idea no es volver al carretón, pero quizá lo esté pensando después del penoso espectáculo que dio el Gobierno cuando decidió, por primera vez, ocupar a sus eficientes burócratas en la tarea de hacer imprimir y luego distribuir las rosetas del Seguro Obligatorio de Accidentes que las empresas privadas solían distribuir sin dificultad. No existen las rosetas suficientes y los valerosos burócratas masistas tienen que improvisar certificados, llenos de sellos, de esos que mandan hacer cuando se han convertido en ‘servidores del Estado’, sobre unos escritorios que acaban de emplazar en medio de otros cientos, en oficinas que ya no dan abasto.

La sentencia de Percy tendría que ser ampliada. NNUU debería aplicar criterios ágiles para dar el certificado de ‘Estado fallido’ cuando se dan esas circunstancias. El problema es que allí también hay una burocracia muy pesada. Algún día los estados tendrán que desaparecer, pero sería mejor hacerlo de manera ordenada y, sobre todo, sin víctimas. Los políticos se van a oponer y quizá hagan resistencia, pero saben que tarde o temprano tendrán que dedicarse a actividades decentes