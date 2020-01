Bob Dylan envió discurso de aceptación del Nobel

Bob Dylan entregó a la Academia Sueca su discurso de aceptación del premio Nobel de Literatura por lo que podrá recibir el premio en efectivo de ocho millones de coronas suecas (819.000 euros, 923.000 dólares), indicó este lunes la institución.

"El discurso es extraordinario y, como se esperaba, elocuente. Ahora que el discurso ha sido entregado, la aventura de Dylan está llegando a su fin", escribió en un blog Sara Danius, secretaria permanente de la Academia Sueca que cada año otorga los prestigiosos galardones.

En el discurso, leído por el propio Dylan en un archivo de audio disponible en la web de la academia, el músico habla de la relación entre sus letras y la literatura.

Luego cita a músicos que lo inspiraron, como Buddy Holly, cuya música "me cambió la vida", y libros que lo impactaron, como "Moby Dick", "Sin novedad en el frente" o "La Odisea".

Dylan es el primer cantautor que gana el prestigioso Nobel de Literatura.

La normativa de la academia indica que para recibir el premio en metálico hay que entregar un discurso de aceptación, lo que es posible en diferentes soportes.

Y hay que hacerlo en un plazo máximo de seis meses después del 10 de diciembre, la fecha de la ceremonia de entrega de premios que coincide con el aniversario de la muerte de su fundador, Alfred Nobel.

Dylan recibió el premio por "haber creado nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición de la canción estadounidense", según la academia.

El discurso

Dylan, de 76 años, afirma en su discurso que lo importante es que una canción emocione, no hay necesidad de saber qué es lo que quiere decir.

"He escrito toda clase de cosas en mis canciones y no me voy a preocupar de qué quiere decir todo eso", afirma el músico estadounidense, que espera que algunos de los que se topen con su discurso tengan la oportunidad de escuchar las letras de sus canciones "en concierto, en disco o de la manera en la que se escuchan canciones hoy en día".

Robert Allen Zimmerman, nombre real de Dylan, comienza su discurso señalando que cuando supo que había sido distinguido con el Premio Nobel, se quedó pensando en de qué manera sus canciones tienen relación con la literatura.

"Quería reflexionar sobre ello y ver dónde estaba la conexión.

Voy a tratar de explicároslo. Y probablemente no lo haga de forma directa, pero espero que lo que diga merezca la pena y sea útil", arrancan los más de veintiséis minutos de discurso de Dylan.

El cantautor se remonta "al inicio de todo", a la música de Buddy Holly, al que sólo vio en persona una vez y con el que se sintió "identificado" desde la primera vez que lo oyó.

Uno días después de morir Buddy Holly, cuando Dylan tenía 18 años, un desconocido le regaló un disco de Leadbelly con la canción "Cottonfields" que cambió su vida y le transportó a un mundo que no conocía, "como si hubiera estado caminando en la oscuridad y de repente esa oscuridad se hubiera iluminado", explica.

Ese disco le llevó a escuchar a otros músicos y a aprender a tocar sus canciones.

"Escuchando a todos estos primeros artistas de folk y cantando tú mismo sus canciones, acabas captando la lengua vernácula, la interiorizas", explica Dylan, que agrega que cuando empezó a escribir sus propios temas, esta "jerga del folk era el único vocabulario que conocía", y lo usó.

Pero también estaban los libros que le hacían leer en el colegio -"Don Quijote", "Ivanhoe", "Robinson Crusoe", "Los viajes de Gulliver", "Historia de dos ciudades- que lo que aportaban a sus lectores era "una manera de ver la vida, una comprensión de la naturaleza humana y unos estándares para medir las cosas", afirma.

Los temas de todos estos libros de alguna manera se ven reflejados en sus canciones, de manera o no intencionada, señala el cantautor, que destaca tres libros concretos que le han marcado desde que los leyó en la escuela: "Moby Dick", "Sin novedad en el frente" y "La Odisea".

El primero, "Moby Dick", es un "libro fascinante", con una "trama directa, "lleno de pasajes muy emotivos y diálogos dramáticos" y que muestra "cómo diferentes hombres responden de manera diferente a una misma experiencia", además de ser una obra "que te exige algo".

El segundo, "Sin novedad en el frente", es una "historia de terror", un libro "en el que pierdes tu infancia, tu fe en un mundo con sentido y tu preocupación por las personas"; "estás atrapado en una pesadilla", explica.

El tercero, "La Odisea", "es un gran libro cuyos temas se ven reflejados en baladas de muchos compositores -"Homeward Bound, "Green Grass of Home", "Home on the Range" y también en mis canciones", señala.