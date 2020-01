Amalia pone a disposición de Campero su programa

La periodista Amalia Pando envió una carta a la ministra de Salud Ariana Campero. En la misiva la conductora del programa "Cabildeo" pone a la disposición de la autoridad ese espacio radial para que exponga sus argumentos, tras el fallo del Tribunal de Ética que dispuso la retractación por hablar de su "embarazo".



"La invitación está abierta para el día, la hora y por el tiempo que usted disponga", señala el documento que tiene sello de recepción de esa cartera de Estado de esta jornada y que esta firmado por la comunicadora.



Ayer, mediante su cuenta en Twitter, Campero sostuvo que "satirizar disculpas confirma violación a ética y principios de Libertad de Expresión, Amalia sea humilde y no se victimice" (sic)", adjuntando una imagen con los escritos: ama llulla (no seas mentiroso) y cártel de la mentira.



"Cabildeo ha estado siempre abierto a recibir información y la opinión de todas las personas que sientan la necesidad de expresarse, más aún si se trata de una autoridad", destaca la misiva de invitación cordial a la autoridad.



Pando aseveró en su programa que: "yo le digo, me retracto, de rodillas le pido disculpas. Ahora lo mismo le pido a usted (Ariana Campero), que pida disculpas a nombre del Gobierno por lo que le hicieron al magistrado Cusi, eso sí es difamación y más tratándose del gremio médico, verdad".



El Tribunal Nacional de Ética Periodística declaró probada parcialmente la denuncia de Campero contra Pando y Roxana Lizárraga, instruyendo una retractación, que se distinga entre información y periodismo, aunque desestima la acusación contras las opiniones.



