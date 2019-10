Pagar la cuenta con una selfie ya es posible

Ya sabías que tus selfies no tienen precio, pero lo que no sabías es que ahora estas fotos también se podrán utilizar como método de pago al igual que las tarjetas de crédito. Amazon y Mastercard ya están trabajando en esta forma de pago.



El gigante de las compras por Internet, Amazon ha registrado, recientemente, una patente denominada “Análisis de la imagen para la autentificación del usuario”. Este sistema se sirve de la cámara o sensores del dispositivo móvil para que el usuario pueda hacer la transacción de pago mediante una foto o un vídeo.



Amazon asegura un sistema de seguridad casi infranqueable



Según publica CNN Expasión, los clientes de Amazon podrán tomar una foto o grabar un video corto de sí para validar pagos en vez de teclear contraseñas.



El sistema de reconocimiento facial aseguraría que el cliente real (y no los hackers, los ladrones o los niños que usan los dispositivos de sus padres) sea quien hace la compra.



El proceso reemplazaría las contraseñas de igual forma que las huella digitales reemplazan a los códigos de identificación personal en los iPhones y en otros dispositivos.



Para verificar nuevamente que la imagen es una selfie legítima de un ser humano vivo (y no una captura de una foto tomada previamente), el sistema también pedirá a los usuarios que parpadeen, que sonrían o que inclinen la cabeza cuando se tomen la foto.



MasterCard lo hará realidad este verano



Pero si hay una compañía pionera en aplicar la biometría a la seguridad, esa es MasterCard, que ya probó el mismo sistema anunciado por Amazon en EEUU y los Países Bajos el año pasado, y planea lanzar el pago con autofoto en 15 países este mismo verano, indica el portal Crónica Global.



En este caso, el usuario se tendrá que descargar una app de MasterCard, introducir la información de su tarjeta y hacerse una foto mientras guiñan un ojo para probar que no están fotografiando una fotografía. El sistema también contará con algoritmos capaces de detectar si alguien intenta engañarle usando un vídeo del usuario.



Por otra parte, MasterCard ya utiliza sensores de huella dactilar en pagos, e incluso ha probado el reconocimiento de latidos del corazón con éxito en Canadá y los Países Bajos, si bien cree que esto último todavía tardará en llegar a nuestros pagos cotidianos. "El reconocimiento facial llegará mucho antes que el de los latidos", ha explicado Ajay Bhalla, presidente del área de seguridad de MasterCard. Para Bhalla, la contraseña por selfie "es lo que el consumidor va a ver en los próximos 12 meses". El lanzamiento mundial se producirá en 2017.



Este sistema se desarrolla gracias a la biometría, una tecnología que ya permite cerrar una compra con las huellas dactilares, un selfie o los latidos del corazón.