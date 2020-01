Venció el cáncer y viaja en 'bici' por Latinoamérica

Juan Dual, un enfermero español de 31 años que perdió parte del aparato digestivo a causa del cáncer, recorrió las rutas de Bolivia en bicicleta y ahora se dirige hacia Argentina; esta actividad forma parte de una campaña en Latinoamérica para prevenir esa enfermedad.



Dual comenzó su travesía el 15 de noviembre pasado en Nicaragua, continuó por Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y prevé concluirla a finales de año en el llamado "fin del mundo", la ciudad argentina de Ushuaia, que visitará después de Chile.



Explicó que las razones de su campaña recorriendo miles de kilómetros en condiciones difíciles debido a su salud, es una experiencia que también le ha servido para su crecimiento interno y es vista por otros como una motivación para enfrentar ese mal.



Dual, nacido en Valencia, tiene un extenso historial familiar de esa dolencia, ya que su abuelo y sus tíos fallecieron por un cáncer de colon y su padre también padece la enfermedad.



Cuando tenía 13 años, le detectaron una mutación en el gen Adenomatous Polyposis Coli (APG), lo que significa que tenía un 99,8 % de posibilidades de tener el mismo padecimiento de su familia, según relató a su paso por Bolivia.



A causa de su enfermedad, el joven perdió el colon y el recto a sus 19 años y a sus 27 le quitaron el estómago y la vesícula. Aunque Dual no cuenta con partes del aparato digestivo expresa que no fue lo más complicado de su enfermedad.



"La digestión se realiza en el intestino delgado y no hay graves problemas. Sólo evito la comida grasosa, no como en la calle e ingiero alimentos en poca cantidad", explicó.



Pese a que el español aprendió a acostumbrarse a su situación atravesó por etapas duras durante su enfermedad. "Uno de los momentos más complicados que viví fue tras la última cirugía en el 2012, ya que en unos 2 o 3 meses pasé de 106 a 57 kilogramos", manifestó.



En dos de sus cirugías, la del colon y el estómago, estuvo cerca de perder la vida, según recuerda.



Sobreviviente

Juan Dual no permitió que el cáncer lo tenga postrado en cama y ahora se define a sí mismo como una persona activa y con ganas de vivir, una pasión que demuestra mediante el ciclismo.



"Comencé a realizar carreras por montaña y me sentía bien porque la gente se sentía motivada por lo que hacía en mis condiciones. De ahí surgió la iniciativa de emprender este viaje", sostuvo.



Su experiencia en Bolivia

?

En su recorrido, el viajero conoció diversas instituciones relacionadas con el cáncer, entre ellas, el Instituto Oncológico panameño, la Fundación Cardioinfantil de Colombia, la ecuatoriana Fundación Jóvenes contra el Cáncer y el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas de Perú.



No obstante, Dual reconoce como uno de los momentos más complicados la visita realizada al Hospital de Clínicas de La Paz.

"La manera en que se está enfocando la lucha contra el cáncer y la sanidad (en Bolivia) es muy deficiente; por lo que después de haber hablado con los pacientes y voluntarios del hospital, mi conclusión es que si no tienes plata, te mueres", sentencia.



En un balance positivo de su viaje, el aventurero destacó las historias de vida que conoció, los paisajes vistos, las culturas y la experiencia del crecimiento espiritual que tuvo.



El enfermero valenciano costea la travesía con sus ahorros y la ayuda de sus amigos, pero además busca patrocinadores que lo ayuden a continuar con la campaña que inició y recolectar fondos para la Asociación Española contra el Cáncer (AECC).



Juan Dual se encuentra ahora en la localidad de Bermejo, en la región boliviana de Tarija (sur), fronteriza con Argentina, desde donde se dirigirá en las próximas horas a territorio argentino y luego a Chile, para después encaminarse a su meta, Ushuaia.



"Hay que abrazar las partes complicadas de la vida, hacerlas nuestras y disfrutarlas aunque sea duro. Todos podemos pasar por etapas difíciles en nuestra vida, pero si no podemos ver la luz en esos momentos de oscuridad, no seremos capaces de apreciar lo que realmente brilla", concluyó el viajero.