Enrique Iglesias ‘mueve’ a Lisboa con su Sex & Love

El cantante español Enrique Iglesias hizo hoy bailar a Lisboa en un concierto de su gira "Sex & Love" para el que se agotaron las entradas y en el que repasó su repertorio de éxitos en español y en inglés.



Durante el espectáculo, que se realizó en el recinto Meo Arena, Iglesias interpretó algunos temas de sus últimos discos, como "El perdón", "I like it" o "Tonight, I"m lovin" you".



El cantante, muy próximo a los fans que habían acudido al concierto, también recordó algunos de los temas de sus primeros álbumes, como "Hero", "Experiencia religiosa" y "Escape", que le llevaron al éxito entre el público español y el portugués.



El momento álgido del espectáculo se produjo cuando Iglesias cantó su principal éxito, "Bailando", un sencillo que tuvo gran éxito en España, Estados Unidos y México y también muy escuchado en Portugal.



Para ese tema, estuvo acompañado por el cantante luso Mickael Carreira, hijo del conocido Tony Carreira y famoso por interpretar la versión de la reconocida canción de Iglesias en portugués.



Durante todo el espectáculo, Iglesias no dejó de interactuar con sus fans y llegó a subir al escenario a un joven para que cantase con él la célebre "Stand by me".



A sus 40 años, Enrique Iglesias ya ha ganado numerosos premios de música, incluyendo Grammys.



El hijo del famoso cantante Julio Iglesias ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo y editado 10 álbumes de estudio.