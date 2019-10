Demócratas y el MAS se acusan de faltas

Las acusaciones entre el oficialismo y la oposición suben de tono y comienzan a ‘calentar’ la campaña de cara al referéndum del 21 de febrero. Ayer, por el Movimiento Demócrata Social (MDS), el senador Óscar Ortiz acusó al?MAS de haberse registrado tres veces para hacer propaganda y triplicar así su acceso a espacios de televisión gratuitos, hecho por el que impugnó la distribución de espacios que sorteó el Órgano Electoral.



Por otra parte, el ministro de Autonomías, Hugo Siles, respondió que la oposición no debe quejarse porque hay varias organizaciones (15) registradas para hacer propaganda por el No y porque los Demócratas usan a funcionarios para actividades proselitistas y luego dicen que es un movimiento ciudadano, cuando en realidad no es así.



El detalle

Ortiz explicó que el MAS se inscribió para acceder a los espacios gratuitos en los medios estatales a nivel nacional, pero también se registró en Cochabamba y Oruro y criticó que el TSE lo hubiese permitido.



“Hay una absoluta contradicción entre lo que dice Ortiz y lo que hace su partido. Dicen que es una campaña ciudadana, pero movilizan a sus funcionarios públicos para pararse en la Monseñor Rivero. Eso es una falta electoral”, retrucó el ministro, que acusa a los opositores de repetir mentiras