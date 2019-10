Otro accidente en la ruta al Norte deja dos heridos

Este lunes a la tarde se produjo un nuevo accidente de tránsito en la avenida Cristo Redentor. El siniestro, dejó un saldo de dos personas heridas, que iban a bordo de un taxi que cubría la ruta Montero- Santa Cruz.



De acuerdo con versiones del conductor del taxi, el vehículo registró fallas mecánicas en los frenos y se estrelló en la parte trasera de un camión. “No me respondieron los frenos, el camión se detuvo y me sorprendió, suerte que no fue grave”, dijo el conductor a la prensa.



Este nuevo accidente reactiva las quejas por el quinto pasajero. Mientras los usuarios se quejan por la incomodidad en la que viajan, los transportistas advierten que la eliminación de este cupo obligará a subir el precio del pasaje en las distintas rutas que cubren.