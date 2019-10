Fujimori, preso por violar derechos, pide indulto

El expresidente Alberto Fujimori, condenado por crímenes de corrupción y de lesa humanidad, solicitó el indulto al Ministerio de Justicia, en medio de pedidos de sus simpatizantes para que el gobernante entrante le conceda ese beneficio por motivos de salud.



"Alberto Fujimori ha presentado al Ministerio de Justicia un pedido de indulto. Se tramitará conforme a la Constitución y a la ley", escribió el sábado en su cuenta de Twitter el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano. El ministerio aclaró luego que la solicitud se presentó el viernes.



Aunque no detalló los motivos, se trata de la segunda solicitud formal de indulto vinculada al exgobernante. En 2013 su familia también realizó similar solicitud, pero el presidente Ollanta Humala la rechazó en base a un informe médico que indicó que Fujimori, de 77 años, no reunía las condiciones de gravedad para recibir ese beneficio.



Conceder indulto es una facultad presidencial, de acuerdo con la ley peruana. El viernes por la noche, cientos de ciudadanos marcharon por el centro de Lima solicitando la libertad de Fujimori, con simpatizantes que resaltaron la lucha de su Gobierno contra la guerrilla maoísta Sendero Luminoso, que sembró el terror en Perú.



En los últimos tres años, el expresidente ha ingresado en repetidas ocasiones a clínicas locales, debido a su hipertensión arterial y a un tumor en la lengua por el que ha sido operado en cinco ocasiones y que requiere evaluación periódica. Tras asumir la presidencia en 1990, Fujimori cerró el Congreso dos años después, convocó a una asamblea constituyente y reabrió el Parlamento en 1995, tomando el control de todas las instituciones del Estado.



Ese año fue reelecto y en 2000, tras una nueva reelección, renunció al cargo en medio de un escándalo de compra de votos de parlamentarios y de líneas editoriales de medios de comunicación.



Fujimori, en prisión desde 2007, cumple una condena de 25 años por ser el autor mediato del asesinato de 25 personas -casos La Cantuta y Barrios Altos- a manos de un escuadrón de la muerte, durante su lucha contra la guerrilla.



Pese a que el 5 de junio su hija Keiko Fujimori perdió por un ajustado margen en un balotaje presidencial contra el economista Pedro Pablo Kuczynski, la agrupación fujimorista Fuerza Popular consiguió la mayoría absoluta en el Congreso, con 73 de loa 130 escaños. La elección polarizó al país.



Kuczynski, quien asume la presidencia el 28 de julio, ya adelantó que no indultará al exmandatario, aunque se mostró a favor de que la bancada fujimorista presente un proyecto de ley que permita el arresto domiciliario a personas encarceladas de avanzada edad, con salud deteriorada. Aseguró que él promulgaría esa norma.