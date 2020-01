Trabajadores, divididos por apoyo al MAS

El apoyo orgánico al Gobierno y a la propuesta de reelección del presidente Evo Morales divide a los afiliados de la Central Obrera Boliviana (COB). Eso se evidenció un día después de que su secretario ejecutivo, Guido Mitma, anunciara que esa entidad no asistirá al congreso extraordinario del MAS, que se iniciará el miércoles 14 en Montero, ni participará de las reuniones de la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam), que propone la repostulación del jefe de Estado.Tras esa afirmación, el ejecutivo de la COD de Santa Cruz y excandidato a la Gobernación por el MAS, Rolando Borda, afirmó que la posición asumida por Mitma es personal y que no representa al ente matriz, porque en el último ampliado nacional de la COB, en Tupiza, acordaron apoyaro al proceso de cambio liderado por Morales.La declaración de Borda también fue cuestionada. El dirigente cruceño de la COD Sósimo Paniagua afirmó que está de acuerdo con Mitma porque los trabajadores deben retomar el antiguo proyecto de conformar su partido político, pero la decisión se debe tomar en un ampliado departamental.Óscar Tapia, dirigente de la COB, está en la línea de Paniagua. Argumentó que, por estatuto, la COB no puede participar en una reunión ni actos partidarios, ya que se debe respetar el distanciamiento con la clase política. “No podemos continuar con la famosa alianza porque en estos 10 años no han sido atendidas las necesidades de los trabajadores”, afirmó.El GobiernoPor su lado, el viceministro de Coordinación con los Movimiento Sociales, Alfredo Rada, señaló que la declaración de Mitma es a título personal y que no representa a la organización sindical, pues va en contra ruta de la resolución del ampliado de noviembre de 2013, que aprobó el reencuentro entre la COB y el Gobierno.