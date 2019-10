Facebook se disculpa por la app que resumen el año

La red social Facebook se disculpó por el dolor y mal rato que pudiera ocasionar su aplicación "Year in Review" (El año de...) que recapitula el año de los usuarios. Una persona reclamó a los ejecutivos de la red por “recordarle” momentos dolorosos de su vida.



Todos vimos en los muros de nuestros amigos ese vídeo resumen que sintetiza los hitos más importantes del año, con información que hemos compartido en esa red social, y si bien puede ser una linda forma de cerrar 2014 y agradecer a quienes estuvieron a nuestro lado, también puede ser sumamente doloroso para alguien que no haya tenido un buen año.



Tal es el caso de Eric Meyer, un estadounidense quien criticó el algoritmo de Facebook ya que, a pesar de tu reticencia a publicar “su año” en la red social, esta decidió recopilar de todas formas “sus mejores momentos”.



En tal sentido, Facebook “tomó” la foto de su hija como imagen principal. ¿Cuál fue el problema?, que la pequeña Rebecca falleció en junio víctima del cáncer.



Al respecto, Eric exhortó a los diseñadores y programadores de Facebook a “tomar conciencia” de que hay personas que simplemente no desean recordar todo lo acontecido en este 2014.



El gerente de productos de Facebook, Jonathan Gheller, se disculpó con Meyer por el dolor que le causó la aplicación “El año de...”.



“La aplicación es genial para un montón de personas, pero este es claramente un caso en el que trajo dolor en lugar de felicidad”, lamentó Gheller según el Washington Post.



El ejecutivo de Facebook aseguró que su equipo está tomando las medidas para mejorar la aplicación tomando en cuenta las preocupaciones de Meyer, aunque no indicaron cuáles serán los cambios.



Cabe señalar que el número de interacciones en Facebook que tuvo una foto determinada fue uno de los factores tomados en cuenta para elegir qué imágenes eran usadas en la aplicación.