Beni, Chuquisaca y Santa Cruz con vías cortadas

Walter Noé, responsable de emergencia de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), ha confirmado que en horas de la tarde será habilitada la ruta que conecta a la ciudad de Santa Cruz con San Javier. Ayer, el terraplén del puente Kiser colapsó debido a la riada del río Uruguaito.



“Están trabajando en la zona, se está rellenando el boquete de 30 metros, afortunadamente la riada no se llevó la alcantarilla, aunque el paso no abasteció y erosionó a un lado. La empresa prevé que en horas de la tarde ya puedan habilitar otra vez el paso por este tramo”, afirmó Noé.



Con respecto a las otras carreteras que administra la ABC en Santa Cruz, Noé afirmó que no hay otras rutas que representen problemas. En la nueva carretera Santa Cruz-Cochabamba, a la altura de Buena Vista, la capa asfáltica fue carcomida por las lluvias, pero la carretera se encuentra transitable.



Afectaciones en Beni y Chuquisaca



El técnico de Conservación Vial de la ABC, Saúl Sánchez, informó que hay tramos cerrados en Beni y Chuquisaca.



"Tenemos en Beni el tramo Puerto Siles-Paraíso, (donde) aún continua con la plataforma inundada, estamos a la espera de que disminuyan las aguas para habilitar la vía para todos los vehículos", explicó Sánchez en conferencia de prensa.



Las intensas lluvias, también trajeron problemas en el tramo Monteagudo-Pita en el departamento de Chuquisaca. "Tenemos la saturación en la plataforma y recomendamos a los vehículos y especialmente a los vehículos pesados circular con precaución por el tramo", añadió.