MAS depurará infiltrados de CIA en organizaciones

La dirigencia nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS) convocará a un ampliado de emergencia para evaluar la presencia en sus filas de infiltrados de la derecha y de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA, sigla en inglés).



"Es lo que se ve en algunas organizaciones, pensamos que se tiene que investigar a fondo y expulsar. Habrá un ampliado y se determinará una depuración de militantes. Hemos sido muy buenos al ser incluyentes", explicó Leonilda Zurita en contacto con EL DEBER.



Según la representante, el sector campesino es "mal asesorado" y "utilizado" por intereses extranjeros para fracturar las candidaturas del MAS. Señaló que el presidente, Evo Morales, tiene información sobre cómo la CIA se infiltró en el instrumento político.



"Dentro de la militancia están los infiltrados. Se ha visto los problemas en los campesinos, hay mala información y quieren hacernos pelear", agregó la dirigente.



La vicepresidenta del MAS, Concepción Ortiz, dijo "desconocer" que la CIA infiltró el oficialismo y señaló que es "cuestión" del presidente. Afirmó que la derecha quiere dañar al "proceso de cambio".



"En la elección de candidatos, muchos han querido imponer nombres. No podemos decir quiénes son ni dañar a las organizaciones sociales", dijo.



En la víspera el presidente Evo Morales señaló: "Hay presencia de la CIA en el MAS. Como no pueden hacer golpe desde Estados Unidos (porque) el pueblo se levanta; como no ganan democráticamente, entonces se infiltran y tratan de enfrentarnos".