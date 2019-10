Procurador ve errático al Canciller Muñoz de Chile

Con intervenciones fuera de lugar, erráticas e incómodas, así ve el Procurador General del Estado, Héctor Arce, el actuar del Canciller, Heraldo Muñoz, que en las últimas horas dijo que Bolivia no puede obligar a Chile a ceder territorio.



"Nos tiene acostumbrados el Canciller Muñoz a sus declaraciones, muchas veces fuera de lugar, muchas veces erráticas y muchas veces incómodas para su propio pueblo. Recordemos que ha tenido incluso críticas internas", aseveró la autoridad.



Conoce más: Chile comienza reuniones y Bolivia inicia una vigilia



Sostuvo que se aguardará con serenidad, tranquilidad y esperanza la decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre el "incidente" sobre su competencia. "Somos profundamente respetuosos de las instancias internacionales", agregó.



"No estamos en un momento de entrar en contradicciones, creemos que ahora la palabra la tiene la Corte Internacional de Justicia (...) Esperamos una decisión correcta, con serenidad y hay una comisión que nos representará mediante nuestro agente", manifestó Arce.



Lee también: Bolivia no puede obligar a Chile a ceder territorio



Muñoz se reunió hoy con el equipo chileno que analiza la demanda nacional y aseveró que "existe confianza en el trabajo realizado por el equipo jurídico de Chile ante el tribunal de La Haya", bajo una unidad entorno a la presidenta Michelle Bachelet.



Mientras que el presidente del Senado, Patricio Walker, reiteró el emplazamiento el presidente Evo Morales a indicar si Bolivia respetará o no la decisión de la Corte Internacional. "Él ha dicho que si no tienen una resolución favorable, va a seguir buscando otras vías para hacer valer su punto de vista, y eso es poco serio", declaró.



Puedes ver: Bolivia analiza otras vías si La Haya falla en contra



El próximo jueves a las 09:00, hora boliviana, se conocerá el dictamen de La Haya sobre la objeción preliminar de Chile a la competencia de la CIJ. El mandatario y todos sus colaboradores aguardarán la decisión en Palacio de Gobierno de La Paz.