La FIFA aprobó 12 nuevas reglas que rigen desde ayer en el fútbol mundial

Este miércoles 1 de junio, la FIFA hizo entrar en vigor el nuevo paquete de medidas aprobadas en la última reunión de la International Football Association Board (IFAB).



Estas modificaciones se aplicarán a todas las competiciones oficiales. El período de prueba será de una año y en la Asamblea General de 2017, cuando finalice la temporada 2016/17, se evaluará cómo las nuevas reglas afectan al juego y se aplicarían de manera definitiva.



La implementación del ojo de halcón en las líneas de gol y la inclusión del video ref, entre los nuevos 12 cambios en el reglamento que aprobó la FIFA. Conocelos.



1. Terreno de juego mixto

Se permitirá intercambiar el césped natural con el artificial en un terreno de juego.



2. Los jugadores

El reglamento dice que si se detuviera el partido por interferencia de "un miembro del cuerpo técnico, suplente, jugador sustituido o expulsado, se reanudará el juego con libre directo o penalti", aunque no aclara si el árbitro puede cobrar penal si esto ocurre en cualquier sector del campo de juego. En cambio, si el juego lo interrumpe un "agente externo", se reanudará con un bote neutral.



Además, si cualquier persona fuera de los 22 futbolistas, evita un gol, el árbitro tendrá la facultad de convalidarlo. Un futbolista lesionado puede ser atendido en el campo de juego sin necesidad de salir



3. Indumentaria de los jugadores

Las calzas deberán ser del mismo color que los pantalones. Y si un futbolista sale del terreno de juego para cambiarse los botines, ya no necesitará la autorización el árbitro principal para volver, ahora puede recibir el permiso del cuarto árbitro.



4. Los árbitros

Desde que el árbitro ingresa a inspeccionar el terreno de juego, podrá expulsar a un futbolista (por un insulto, por ejemplo), pero no mostrarle amarilla. Las amonestaciones serán exclusivas del desarrollo del juego. Además, si un futbolista se lesiona y entran a atenderlo, no será necesario que el jugador deje el campo.



5. Duración del juego

El tiempo que usan los futbolistas para tomr agua también se podrá añadir al tiempo agregado.



6. Inicio del partido

La pelota no deberá "rodar obligatoriamente hacia adelante" en el saque inicial, situación que demandaba la presencia de dos jugadores. Ahora, los partidos se darán por empezados con el balón moviéndose en cualquier dirección.



7. El penal

Para evitar que un equipo provoque expulsiones para quedarse sólo con especialistas en penales ante una futura tanda, el otro equipo deberá reducir el número de sus futbolistas hasta igualar los del rival para compensar.



8. A partir de ahora no se podrá decir que un futbolista está en offside por un brazo o una pierna. Las extremidades desaparecen a la hora de considerar si hay posición antirreglamentaria o no. La falta del fuera de juego se sacará desde el punto en el que el jugador que está en posición ilegal reciba la pelota.



9. Desaparece el último recurso

Es otra de las revoluciones de este reglamento. Lo que antes se consideraba como roja por "último recurso" u "ocasión manifiesta de gol", quedó suprimido si no se trata de agarrón, empujón o acción en la que no se haya querido jugar el balón. Sólo habrá expulsión si la conducta lo merece, como una patada violenta.



10. Tandas de penales



En el nuevo reglamento se prohíbe el gesto de detenerse en la carrera para ejecutar un penal. Si el árbitro lo considera, el futbolista que lo haga podría ser amonestado, lo mismo que los arquero que se adelanten de la línea de gol.



11. Video arbitraje

Se experimentará por dos años la implementación del video, que se solo se utilizará para goles, tarjeta roja, penales y errores en la identificación de jugadores. No para los fuera de juego.



12. Un cambio más

Se sumará un cuarto cambio en caso de que el partido se llegue a la prórroga o tiempo suplementario