En Warnes hace falta una perrera

Miguel Palacios, gerente de la red de salud de Warnes, indicó que luego de la vacunación que se realizó a las mascotas la semana pasada en la urbanización Pentaguazú (Satélite Norte), le preocupa la falta de una perrera municipal para capturar y guardar a los canes callejeros.



"Hace casi un año que hemos solicitado a la Alcaldía warneña la conformación de un equipo y un espacio para una perrera, eso ayudaría bastante en esta lucha porque en los barrios que colindan con esta urbanización la situación es similar, hay muchos animales vagabundos que pueden ser portadores del mal de rabia; hay que atraparlos y ponerlos en observación", dijo.

Esta zona del municipio del norte ha reportado 12 casos de rabia en los primeros cinco meses del año, lo que ha generado alarma entre las autoridades de salud y los vecinos.



Mientras tanto en La Guardia, Dolly Montaño, directora municipal de salud, informó de que la lucha contra la transmisión de la rabia canina en ese municipio no tiene pausa a pesar de que las familias se oponen a entregar a las mascotas que estuvieron en contacto con el can infectado que se reportó en días pasados. "Vamos a tener que usar la fuerza pública. Haré la denuncia con la autorización del alcalde Morales y se procederá a capturar a los canes sospechosos. Esa acción no tiene que pasar de mañana para cortar la cadena de transmisión del mal", recalcó la autoridad.



En la capital cruceña brigadas de salud de la municipalidad recorrieron los mercados haciendo cumplir la norma de no vender perros ni gatos